McLaren vroegen een right of review aan bij de FIA na de tijdstraf voor Lando Norris in de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Max Verstappen mag echter zijn podium behouden. De stewards leggen uit waarom en kondigen aan of McLaren in protest kan tegen het besluit.

Terwijl Charles Leclerc en Carlos Sainz een één-tweeresultaat binnensleepten voor Ferrari op het Circuit of the Americas, hadden kampioenschapsrivalen Verstappen en Norris het met elkaar aan de stok in het gevecht om de derde positie. De Nederlander duwde de papajakleurige McLaren buiten de baan in bocht 12 en kleurde zelf ook buiten de witte lijn. Het lukte Norris desondanks om de Red Bull voorbij te gaan, maar omdat de inhaalactie niet op de baan had plaatsgevonden, moest hij het bekopen met een tijdstraf van 5 seconden.

Right of review

McLaren besloot eerst niet in protest te gaan tegen de tijdstraf van hun coureur, maar toen het F1-circus eenmaal was neergestreken in Mexico-Stad, werd een wel een zogeheten right of review aangevraagd. Dat betekent dat het team met bewijs moest komen dat er een "significant en relevant nieuw element aanwezig was, dat niet beschikbaar was voor de aanvragende partij op het moment dat de beslissing werd genomen." Vonden de stewards dat er daadwerkelijk zo'n nieuw element aanwezig was, dan zouden ze het incident tussen Norris en Verstappen zelf opnieuw onderzoeken en mogelijk de straf aanpassen.

Nieuw bewijs niet significant genoeg

De internationale autosportbond heeft het nieuwe bewijs van McLaren echter afgewezen. De stewards hebben tekst en uitleg gegeven waarom. In het officiële rapport van de FIA omtrent de tijdstraf van Norris stond dat Norris en Verstappen niet precies naast elkaar reden bij de apex en dat Norris de inhalende coureur was op Verstappen.

McLaren was het hier niet mee eens. Omdat Norris later had geremd dan Verstappen, lag zijn auto eventjes voor de Red Bull, voordat Verstappen de rem losliet en weer voorbij de McLaren ging in de remzone voor bocht 12. De Britse renstal beweerde daarom dat niet Norris maar Verstappen juist de inhalende coureur was en dus ruimte had moeten verlenen door de bocht.

McLaren vond dat dit nieuw bewijs was, omdat het officiële rapport 11 minuten uit was gekomen na de deadline voor een eventueel direct protest. Maar de stewards vonden het niet significant genoeg, omdat McLaren alleen een, in hun ogen, fout in het document kon aanwijzen in plaats van een fout in het besluit voor de straf zelf. De petitie van McLaren is daarom door de stewards afgewezen.

En mag McLaren nog in protest tegen deze afwijzing van de stewards? Volgens artikel 14.3 van de International Sporting Code is "het besluit van de stewards of zo'n element wel of niet bestaat, niet vatbaar voor een hoger beroep". De derde plek van Verstappen in Austin, Texas staat dus definitief vast.

