Hoewel het raceweekend in Mexico in volle gang is, moest de FIA nog even terugkomen op een beslissing van vorige week in Austin. Het team van McLaren had namelijk een 'right to review' aangevraagd, maar de internationale autosportbond zag geen nieuw bewijs en wees het protest daarom af. De beslissing heeft de nodige tongen losgemaakt op social media.

Tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten kreeg Lando Norris een tijdstraf van vijf seconden aan zijn broek, voor het inhalen van Max Verstappen buiten de baan om. Het team legde zich initieel neer bij die beslissing, hoewel het kenbaar maakte dat het zich niet kon vinden in de beredenering van de autobond. In aanloop naar het raceweekend in Mexico vroeg het team een 'right to review' aan bij de FIA, maar dat werd uiteindelijk afgewezen. Het team kon namelijk niet met nieuw bewijs komen.

Het protest van McLaren zorgt voor gemende reacties op social media

Het momentje tussen Norris en Verstappen zorgde al voor een heleboel verdeeldheid en het afgewezen protest van McLaren kan eveneens rekenen op gemengde reacties.

It was always going be thrown out. This is no more than keeping in the spotlight by doing that and having repeated opinions they are hoping for rule changes in the future. — Nicola Rae (@nicnak475) October 26, 2024

They shouldnt. Sometimes decisions feel unfair, sometimes feels unfair for the opponent.



Thats how sports work. We dont want to be in a situation that every decision is reviewed. The stewards are not bias, they go by the rules.



Finetune rules: great! Review decisions: no. — Jeroen (@jeroenscholte50) October 26, 2024

mclaren appealing with “new” proof like pic.twitter.com/GUdYRb4XK6 — lia⁷ (@storyofpjm) October 26, 2024

He wasn't ahead at the apex. They should be penalized more for wasting the FIA's time. — Ingudi Juma (@IngudiJuma) October 26, 2024

Next time, bring actual evidence instead of handing back the original decision and saying "change it back" — Galarian Mike (@GalarianM) October 26, 2024

"We'd like to appeal and prove the FIA was wrong."



FIA: "Of course, we have a special place to file those." pic.twitter.com/Gk7rOSizEp — Griff (@McGriff1987) October 26, 2024

Tough break for McLaren and Lando. The penalty felt harsh, but it’s hard to get these decisions overturned. Hopefully, they can bounce back stronger in the next race — Md Akhlakh (@Mohammadimam009) October 26, 2024

McLaren isn't backing down after the FIA rejected their right of review request over Lando's penalty.



They want to know how teams can challenge decisions constructively.



Maybe they need to host a “How to Win Friends and Influence Stewards” workshop!



Really McLaren grow up! — Formula 1 Quips (@Formula1Quips) October 26, 2024

McLaren has become a team of winers. Shame for its legacy. — Timo Boezeman (@boezeman) October 26, 2024

