Max Verstappen heeft van zowel Lando Norris als de FIA een flinke klap te verwerken gekregen tijdens de Grand Prix van Mexico. De Nederlander ontving een dubbele tijdstraf van in totaal twintig seconden en finishte als zesde. Norris kwam als nummer twee over de streep en liep daardoor flink in in het WK. Carlos Sainz wist de race in Mexico-Stad te winnen.

Verstappen begon als tweede aan de race en kende een goede start, waardoor hij al snel zij aan zij ging met polesitter Sainz. Laatstgenoemde ging wijd, door het gras en kwam voor Verstappen weer terug op de baan. De Spanjaard gaf de plek echter netjes terug aan Verstappen. Vervolgens ging het mis bij Albon en Tsunoda, die elkaar raakten en waardoor de VCARB crashte. Het resulteerde in een safety car en ook Albon kon uiteindelijk niet verder. Een slecht begin was er ook voor Pérez, die bij de start niet goed in z'n vak stond en daarvoor bestraft werd door de stewards; een vijf seconden tijdstraf. Verstappen kende vervolgens een prima herstart en behield voor dat moment de leiding in de wedstrijd, met achter hem Sainz, Norris, Leclerc en Hamilton.

Enorme tijdstraf Verstappen na gevecht met Norris

Vervolgens ontstond er een gevecht tussen Verstappen en Sainz, waardoor ook Norris de aansluiting weer kon vinden. Verstappen verloor de leiding aan de Ferrari, die met een prachtige inhaalactie aan de wereldkampioen voorbij ging, en vervolgens raakte hij in een strijd verwikkeld met de McLaren van Norris. Beide heren waren geenszins van plan toe te geven en dat ging maar net goed. Leclerc was de lachende derde, want hij profiteerde van het gevecht en klom op naar de tweede positie. Het harde gevecht tussen Verstappen en Norris kwam ook op het vizier bij de stewards, want de Nederlander ging wel erg agressief het duel in. Het resulteerde in een forse tien + tien (20 in totaal) seconden straf voor Verstappen, die volgens de wedstrijdleiding op twee plekken de regels overtrad.

Alonso valt uit, stewards sparen Pérez na duel met Lawson

In ronde 16 was het plots einde verhaal voor Alonso, die bezig was een zijn 400ste race in de Formule 1. De Spanjaard werd teruggeroepen naar de pitbox door zijn team vanwege een technisch probleem. Vervolgens ontstonden er nog meer harde gevechten, bijvoorbeeld tussen Pérez en Lawson, die het samen flink aan de stok kregen en waar de stewards ook naar gingen kijken. Pérez werd uiteindelijk verrassend genoeg gespaard door de wedstrijdleiding. Verstappen loste vervolgens bij zijn eerste pitstop zijn tijdstraf in en dat bracht hem terug naar de vijftiende plaats. De Nederlander moest dus behoorlijk wat terrein goed gaan maken. Norris lag op dat moment op de derde positie, achter de beide Ferrari's.

Lando Norris in Mexico

Verstappen vecht zich terug naar plek zes

Verstappen wist ondertussen flink wat posities goed te maken en was ruim halverwege de race al opgeklommen tot aan de zesde stek. Maar vanaf dat moment begon hij grip en tempo te verliezen. De zesde plek leek het maximaal haalbare onder normale omstandigheden. Voor zijn neus gingen de twee Mercedessen rondenlang het gevecht met elkaar aan, maar Russell wist Hamilton lange tijd achter zich te houden.

Norris naar P2 na gruwelijke fout Leclerc

In de tussentijd, zo richting de slotfase, wist Norris aan te sluiten bij Leclerc, die tweede lag achter wedstrijdleider Sainz. Toen Norris binnen de DRS wist te komen, konden de kijkers wederom naar het puntje van hun stoel glijden, want bijna ging het bij het opgaan van het rechte stuk gruwelijk mis voor Leclerc. Hij raakte de controle kwijt in bocht 17 en gleed stuurloos richting de muur. Wonderbaarlijk genoeg wist Leclerc z'n auto te corrigeren, maar hij verloor wel de tweede plaats aan Norris.

Sainz zegeviert in Mexico, Norris loopt flink in op Verstappen

Norris probeerde vervolgens nog jacht te maken op Sainz, maar de Spanjaard was niet meer in te halen. Ferrari wist zodoende opnieuw een Grand Prix te winnen. Norris zal - ondanks het mislopen van de zege - absoluut niet ontevreden zijn over het resultaat, want door als tweede te finishen liep hij flink in op Verstappen in het WK. De Nederlander finishte in zijn Red Bull als zesde. De derde plek ging uiteindelijk naar Leclerc, gevolgd door Hamilton, Russell, Verstappen Magnussen, Piastri, Hülkenberg en Gasly.

