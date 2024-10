Sergio Pérez maakte een thuisrace mee die alleen maar beschreven kan worden als teleurstellend. P17 was het resultaat. Tijdens de F1 Grand Prix van Mexico-Stad kreeg hij ook nog de middelvinger te zien van een Red Bull-collega.

'Checo' moest de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez aanvangen vanaf de achttiende positie, aangezien hij op de zaterdag al in Q1 was gestrand. Hij kwam goed weg van zijn startplek en maakte vijf plaatsen goed, maar hij bleek buiten zijn gridbox te hebben gestaan, toen de lichten uitgingen. De man uit Guadalajara kreeg een tijdstraf van 5 seconden opgelegd. Vervolgens kwam hij op de baan Liam Lawson tegen. Ze vochten voor het laatste puntje en er was licht contact in bocht 5.

Lawson en Pérez worden geen vrienden

Pérez was woest over de boardradio. "Wat is die idioot aan het doen? Gaat het niet helemaal goed met hem?", riep hij over Lawson.

De Mexicaan besloot een extra stop te maken, toen hij een klein beetje schade aan de vloer bleek te hebben. Hij kwam uiteindelijk als zeventiende aan de streep na nóg een pitstop voor de zachte band, hopend het punt voor de snelste ronde af te pakken van McLaren of Ferrari. Dat lukte niet. Lawson werd zestiende, nadat hij naar binnen moest komen voor een nieuwe voorvleugel na een touché met Franco Colapinto.

Pérez en Lawson kwamen elkaar halverwege de race opnieuw tegen. De Nieuw-Zeelander van het Red Bull-zusterteam maakte zijn gevoelens over 'Checo' duidelijk door zijn ploegmaat van het Red Bull-hoofdteam de middelvinger te geven. Bekijk de beelden hier.