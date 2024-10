De F1 Grand Prix van Mexico-Stad gaat om 21:00 uur Nederlandse tijd van start. Carlos Sainz en Max Verstappen gaan vanaf de voorste rij beginnen. Wij nemen de volledige startopstelling even met je door.

De rode lampen worden over twee uur gedoofd en dan gaan we onderweg voor de wedstrijd op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Het is de twintigste Grand Prix van het seizoen en er staan 71 ronden op de planning. Sainz was dominant in de kwalificatie. Niet alleen zijn tweede ronde, maar zelfs zijn eerste ronde van Q3 zou goed genoeg zijn geweest voor de pole position. Het kwam als een verrassing dat Verstappen de tweede tijd kon klokken. "Mijn eerste ronde werd afgepakt [vanwege track limits] en dat maakte de druk nog groter, maar ik ben enorm blij om op de eerste startrij te staan. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat dat mogelijk was", zei de Red Bull-coureur na afloop van de kwalificatie. Lando Norris zal de tweede startrij delen met een teleurgestelde Charles Leclerc. Mercedes bevond zich in de kwalificatie een beetje in niemandsland met George Russell en Lewis Hamilton op de vijfde en zesde stek, respectievelijk.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Sainz heeft "bitterzoet" gevoel ondanks Mexico-pole

Gridstraf voor vervangen batterij

Kevin Magnussen maakte als de best of the rest indruk met de zevende positie voor Pierre Gasly, Alexander Albon en Nico Hülkenberg. VCARB is in het constructeurskampioenschap verwikkeld in een strijd met Haas, maar ze moesten in de kwalificatie hun meerdere erkennen in de Amerikaanse renstal. De coureurs van het Red Bull-zusterteam werden elfde en twaalfde. Yuki Tsunoda was sneller dan Liam Lawson, maar zette zijn auto wel in de muur. Valtteri Bottas bereikte eindelijk weer een keer Q2 en zal vanaf P15 beginnen achter de Aston Martins van Fernando Alonso en Lance Stroll.

Oscar Piastri en Sergio Pérez maken zich op voor een inhaalrace vanaf P17 en P18, respectievelijk. Ze zullen de race direct achter de rappe rookie Franco Colapinto aanvangen. Zhou Guanyu was het langzaamst in de kwalificatie, maar schuift een plekje op. Esteban Ocon zal namelijk vanaf de pitstraat starten. Alpine besloot in parc fermé de batterij - om precies te zijn de zogeheten Energy Store en Control Electronics - te vervangen en dat moet de Fransman bekopen met deze gridstraf die door de stewards is uitgedeeld.

De start vanuit de pitstraat is bevestigd voor Esteban Ocon. Dit is nu de startopstelling voor de Grand Prix van Mexico-Stad die om 21:00 uur Nederlandse tijd verreden zal worden.#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/aJXu2QLhQv — GPFans NL (@GPFansNL) October 27, 2024

Gerelateerd