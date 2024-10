We zitten om 20:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de verkorte race op het Circuit of the Americas. De Grand Prix van de Verenigde Staten is het vierde sprintweekend van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2024. Het evenement wordt voor de twaalfde maal gehouden in Austin, Texas. Het is met een temperatuur van 29°C en zonneschijn prima weer. Er moet wel rekening worden gehouden met windstoten. De Sprint in de Verenigde Staten gaat bijna van start. Gaat Max Verstappen vanaf pole zijn elfde sprintzege ooit pakken of kunnen Mercedes, McLaren en Ferrari de aanval inzetten? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

