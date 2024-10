In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere verrassend nieuws vanuit de FIA. Tijdens een bijeenkomst van het World Motor Sport Council heeft het motorsportorgaan besloten om twee reglementswijzigingen voor 2025 door te voeren, waarvan één gaat over de puntenverdeling in de Formule 1. Verder heeft Helmut Marko op laten tekenen dat Max Verstappen mogelijk tegen een gridstraf aanloopt in dit laatste deel van het seizoen, heeft de Nederlander zich kritisch uitgesproken over de rolverdeling binnen McLaren én heeft de FIA een aantal technische controles aangescherpt, omdat er in de paddock wordt gesproken over 'een team' dat een trucje rondom het aanpassen van de rijhoogte heeft aangepast. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

FIA voert wijziging aan puntentelling door vanaf Formule 1-seizoen 2025

De FIA heeft een wijziging in het puntensysteem van de Formule 1 aangekondigd, die vanaf 2025 in werking zal treden. Dit werd besloten tijdens een bijeenkomst van de World Motor Sport Council (WMSC) op donderdag. Het extra punt dat te verdienen is in de Formule 1 door de snelste raceronde neer te zetten én binnen de top tien te eindigen, verdwijnt vanaf volgend seizoen. Het extra te verdienen punt kwam in opspraak toen Daniel Ricciardo in Singapore in de slotfase van de race op een nieuwe set van de zachte band de snelste ronde reed. Hiermee werd het extra punt weggekaapt bij Lando Norris, wat Max Verstappen en Red Bull Racing - het grote broertje van Visa Cash App RB - goed uitkwam. Of de regelwijziging op basis daarvan is doorgevoerd, is niet bekend. Meer lezen over de reglementswijzigingen van de FIA? Klik hier.

Marko sluit gridstraf Verstappen in laatste deel Formule 1-seizoen niet uit

Helmut Marko sluit niet uit dat Max Verstappen in het laatste deel van het Formule 1-seizoen nog een gridstraf zal moeten incasseren om nieuwe motoronderdelen aan zijn pool toe te mogen voegen, al maakt de Oostenrijker zich niet al te druk. "Daar moeten we met Honda nog even naar kijken", zo erkent Marko bij Motorsport-magazin dat er mogelijk nog een gridstraf voor Verstappen aankomt. "Als het gebeurt, dan zal het om een straf van slechts vijf plaatsen gaan. Dat zou niet zo rampzalig zijn." Volgens de Oostenrijker staat namelijk bijna het hele veld op scherp. Meer lezen over de mogelijke gridstraf van Verstappen? Klik hier.

Gooit Verstappen olie op het vuur bij McLaren? 'Daar hoef je je niet aan te houden'

De discussie over wie nu de eerste coureur is bij McLaren heeft ook Max Verstappen bereikt. De Limburger legt uit dat hij geen gehoor zou geven aan teamorders, zeker niet als dit niet in zijn contract zou staan. Daarmee opent Verstappen de deur voor Oscar Piastri, die het gevecht met Lando Norris moet kunnen aangaan, wat vervolgens weer in het voordeel van de Limburger is. In gesprek met Motorsport.com wordt Verstappen gevraagd of hij Piastri als 'tweede coureur' beschouwd. "Nee, absoluut niet. Dat is hij zeker niet en dat zou ik als ik hem was ook nooit accepteren", opent de Nederlander. In zijn verleden heeft hij al diverse keren laten weten geen plaats te maken voor zijn teamgenoot. "Als er niets in je contract staat, dan hoef je je daar ook niet per se aan te houden." Meer lezen over de uitspraken van Verstappen? Klik hier.

FIA grijpt in - Red Bull moet RB20 aanpassen na controverse

Red Bull Racing heeft de RB20 moeten aanpassen na discussies met de FIA, zo heeft het team op donderdag in Austin bekendgemaakt. Andere teams hadden de FIA gewaarschuwd dat de auto van Max Verstappen en Sergio Perez een knopje had waarmee de rijhoogte mee aangepast zou kunnen worden, en dat is inmiddels van de RB20 weggehaald. In een officieel statement, afgenomen door de BBC, vertelt Red Bull het volgende: "Ja, [het knopje] bestaat, maar het is niet beschikbaar nadat de auto helemaal is samengesteld en klaar is om te rijden. In de vele gesprekken die we voeren met de FIA kwam dit naar voren, en we zijn akkoord over een plan voor de toekomst." Meer lezen over het 'illegale foefje' op de RB20? Klik hier.

