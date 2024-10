Helmut Marko sluit niet uit dat Max Verstappen in het laatste deel van het Formule 1-seizoen nog een gridstraf zal moeten incasseren om nieuwe motoronderdelen aan zijn pool toe te mogen voegen, al maakt de Oostenrijker zich niet al te druk.

Met nog zes raceweekenden op het programma bestaat er een goede kans dat het Formule 1-seizoen van 2024 een bijzonder spannend slotstuk gaat krijgen. Max Verstappen is met een voorsprong van 52 punten op Lando Norris afgereisd naar de Verenigde Staten, maar de McLaren-coureur beschikt al enige tijd over een aanzienlijk betere auto. Het is dus aan de Nederlander om zijn voorsprong met hand en tand te verdedigen, terwijl Norris ieder beschikbaar punt uit het vuur moet zien te slepen.

Mogelijke gridstraf Verstappen

Verstappen wordt in de slotfase van het seizoen echter mogelijk nog gehinderd door een gridstraf. De drievoudig wereldkampioen heeft van al zijn motoronderdelen het maximaal aantal toegestane óf al meer dan dat gebruikt. Een nieuwe wissel komt hem dus op een straf te staan. Nu de teams in de voorhoede zo ontzettend dicht bij elkaar liggen, is het niet een koud kunstje om vervolgens weer naar de podiumplaatsen te rijden.

'Niet rampzalig'

"Daar moeten we met Honda nog even naar kijken", zo erkent Marko bij Motorsport-magazin dat er mogelijk nog een gridstraf voor Verstappen aankomt. "Als het gebeurt, dan zal het om een straf van slechts vijf plaatsen gaan. Dat zou niet zo rampzalig zijn." Marko maakt zich überhaupt niet te druk om een eventuele straf voor Verstappen, omdat een groot deel van het veld ook op scherp staat: "Dus dat geldt voor iedereen." Ook Norris heeft het maximaal toegestane aantal onderdelen inmiddels gebruikt, maar de Brit wisselende wel later dan Verstappen naar zijn laatste motor.

