Gooit Verstappen olie op het vuur bij McLaren? 'Daar hoef je je niet aan te houden'

De discussie over wie nu de eerste coureur is bij McLaren heeft ook Max Verstappen bereikt. De Limburger legt uit dat hij geen gehoor zou geven aan teamorders, zeker niet als dit niet in zijn contract zou staan. Daarmee opent Verstappen de deur voor Oscar Piastri, die het gevecht met Lando Norris moet kunnen aangaan, wat vervolgens weer in het voordeel van de Limburger is.

Met nog zes races te gaan en een achterstand van 52 punten voor Norris, heeft McLaren aangegeven de voorkeur in de komende wedstrijden op de Brit te leggen. Daarmee bedoelt het team ook dat Piastri de rol van tweede man op zich moet nemen, als dit nog blijkt te zijn. Voor Verstappen telt natuurlijk alleen zijn vierde titel en mocht McLaren vooral met zichzelf in gevecht zijn, dan kan hij daarvan de vruchten plukken.

Rol van tweede man niet accepteren

In gesprek met Motorsport.com wordt Verstappen gevraagd of hij Piastri als 'tweede coureur' beschouwd. "Nee, absoluut niet. Dat is hij zeker niet en dat zou ik als ik hem was ook nooit accepteren", opent de Nederlander. In zijn verleden heeft hij al diverse keren laten weten geen plaats te maken voor zijn teamgenoot. Of dit nu in 2015 was bij Toro Rosso of in 2022 tijdens de Grand Prix in São Paulo.

Piastri verdient het niet om overwinning op te geven

Wel vindt Verstappen dat hij inmiddels wat makkelijker daarover kan praten, met de nodige vlieguren binnen de koningsklasse en zijn staat van dienst. Zo'n cv heeft Piastri nog niet opgebouwd, al zijn er over de pure snelheid van de Australiër weinig twijfels. "Maar hij is gewoon een hele goede Formule 1-coureur die het zeker niet verdient om maar overwinningen of posities op te geven omdat het moet." Verstappen wijst daarnaast naar de overeenkomst van Piastri met McLaren. "Als er niets in je contract staat, dan hoef je je daar ook niet per se aan te houden. Dat is niet mijn ding. Ik wil alleen maar zeggen dat Oscar een hele goede Formule 1-coureur is die het niet verdient om op de tweede plek te worden gezet", aldus Verstappen.