Jan Bolscher

Zaterdag 18 maart 2023 06:59

De kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië wordt vandaag aan het begin van de avond verreden. De coureurs krijgen eerst echter nog één keer zestig minuten de tijd om op zoek te gaan naar de juiste afstellingen.

De Formule 1 is dit jaar voor de derde keer in drie jaar tijd neergestreken op het Jeddah Corniche Circuit. Het razendsnelle semi-stratencircuit heeft sinds het debuut in 2021 hoge ogen gegooid bij zowel de coureurs als een groot deel van de fans, maar er zijn ook een aantal kleine aanpassingen gedaan. Zo is de ingang van de pitstraat iets verlegd voorafgaand aan de race van 2022, nadat een crash van Max Verstappen een jaar eerder met een beetje pech heel anders af had kunnen lopen. Desalniettemin heeft Saoedi-Arabië in hoog tempo de harten in de paddock veroverd.

Eerste twee vrije trainingen

De vrijdag in Djedda werd gedomineerd door Verstappen, die beide vrije trainingen op dominante wijze op P1 afsloot. Sergio Pérez en Fernando Alonso waren de enige coureurs die op consistente basis binnen een halve seconden konden blijven van de Nederlander. Het is een knappe prestatie van Verstappen, die vrijdag pas aankwam op het circuit na maagklachten te hebben gehad. Nyck de Vries was tijdens de twee trainingen op P13 en P17 terug te vinden, terwijl Mercedes en Ferrari zoekende waren naar snelheid en balans.

Kwalificatie Grand Prix van Saoedi-Arabië

De zaterdag in Djedda wordt om 14:30 uur Nederlandse tijd afgetrapt met de derde en laatste vrije training. In deze oefensessie zullen de coureurs met name op jacht gaan naar de perfecte afstellingen voor de kwalificatie. Deze wordt om 18:00 uur Nederlandse tijd verreden. Alhoewel het Jeddah Corniche Circuit genoeg inhaalmogelijkheden biedt, is een goede startpositie nog altijd van groot belang. De Grand Prix van Saoedi-Arabië wordt op zondag 19 maart om 18:00 uur Nederlandse tijd verreden.

Zaterdag 18 maart

Derde vrije training: 14:30 uur

Kwalificatie: 18:00 uur

Zondag 19 maart

Race: 18:00 uur