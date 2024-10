Verstappen spreekt openlijk over toekomstplannen, Piastri getipt voor zitje Pérez | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is eindelijk weer raceweek en de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas staat komend weekend op het programma. Ondertussen wordt er in aanloop naar de hervatting van het seizoen genoeg gezegd en geschreven over de koningsklasse. Zo was Max Verstappen behoorlijk loslippig en had hij wat te vertellen over de problemen van Red Bull Racing en over zijn toekomstplannen, daar er verschillende teams aan de drievoudig wereldkampioen trekken. Helmut Marko liet bovendien weten dat hij nog altijd hoop heeft op de constructeurstitel.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen voelde al voor Miami problemen Red Bull: "De rest was toen nog minder"

Het team van Red Bull Racing heeft in dit seizoen plotseling de leiding uit handen moeten geven nadat het erop leek dat men opnieuw zou gaan domineren dit seizoen. Max Verstappen geeft aan dat hij al vroeg in dit jaar aanvoelde dat er grote problemen op komst waren voor zijn formatie. "Ik had al eerder door dat het gevoel heel anders was dan met de auto van vorig jaar, qua balans. Op dat moment was onze auto natuurlijk nog wel een stuk sterker dan de rest", zo begint hij zijn verhaal. Meer lezen over de uitspraken van Max Verstappen? Klik hier.

Marko houdt hoop op constructeurstitel: "Max gaat nog één of twee races winnen"

Red Bull Racing verkeert in een moeilijke fase van het Formule 1-seizoen. Na een uiterst dominante start, is het team inmiddels teruggevallen en is het de leiding in het constructeurskampioenschap kwijtgeraakt aan McLaren. Ook Max Verstappen staat in het rijdersklassement onder druk. Toch denkt Dr. Helmut Marko dat beide titels winnen nog steeds mogelijk is. Meer lezen over Helmut Marko over de constructeurstitel? Klik hier.

Fittipaldi komt met bijzondere Pérez-vervanger: 'Piastri wellicht moe van McLaren'

De toekomst van Sergio Pérez bij het team van Red Bull Racing blijft richting 2025 onzeker en het lijkt erop dat de Mexicaan in de laatste races van dit seizoen moet knokken voor wat hij waard is om zijn plekje te behouden. Christian Fittipaldi komt wel met een hele bijzondere vervanger voor Pérez op de proppen. "Piastri wordt wellicht een beetje moe van de situatie bij McLaren. Dan zal hij zeggen: 'Bedankt voor de hulp, maar ik moet aan mezelf denken.'' Meer lezen over de speculatie voor het stoeltje naast Max Verstappen? Klik hier.

Verstappen kijkt uit naar terugkeer in Austin: 'Veel mooie herinneringen hier'

Max Verstappen begint het komende weekend met het slot van het seizoen waarin hij jaagt op de vierde wereldtitel op een rij. De Nederlander blikt vooruit de op de Grand Prix van de Verenigde Staten van aankomend weekend op het circuit waar hij de laatste jaren zo succesvol is gebleken. "We hebben een paar weken geen races gehad en dat gaf ons tijd om ons opnieuw te focussen en hard te werken aan onze performance richting de Grand Prix van de Verenigde Staten", zo begint hij. Meer lezen over Max Verstappen zijn preview op Austin? Klik hier.

Verstappen totaal niet bezig met Red Bull-vertrek: 'Genoeg andere problemen'

De toekomst van Max Verstappen is dit seizoen plotseling onderwerp van gesprek geworden nu het bij Red Bull Racing niet meer zo voor de wind lijkt te gaan. De drievoudig wereldkampioen geeft nu echter aan zich voorlopig liever op de problemen bij zijn team in plaats van op het forceren van een transfer te focussen. "Ja, ik weet natuurlijk dat het kan, maar ik ben er niet zo heel veel mee bezig op dit moment", zo zegt Verstappen. Meer lezen over Max Verstappen zijn uitspraken? Klik hier.

Gerelateerd