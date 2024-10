De toekomst van Max Verstappen is dit seizoen plotseling onderwerp van gesprek geworden nu het bij Red Bull Racing niet meer zo voor de wind lijkt te gaan. De drievoudig wereldkampioen geeft nu echter aan zich voorlopig liever op de problemen bij zijn team in plaats van op het forceren van een transfer te focussen.

Dit seizoen is er een hoop te beleven bij het team van Red Bull Racing. Hoewel men met Verstappen op de baan nog altijd de kampioenschapsleider binnen de gelederen heeft, is er op de achtergrond natuurlijk een hoop gebeurd. We maakten aan het begin van het jaar de soap rondom Christian Horner mee en sindsdien begon er een aaneenschakeling aan vervelende evenementen voor de Red Bull-formatie. Zo kondigde Adrian Newey aan te vertrekken bij de renstal waar hij zoveel successen mee beleefde en gingen ook onder meer Jonathan Wheatley en Will Courtenay de topontwerper achterna door de jarenlange samenwerking met Red Bull in de toekomst vaarwel te zeggen.

Genoeg andere zorgen

Met name het vertrek van diverse kopstukken, de grote vraagtekens rondom het Red Bull Powertrains-project én de steeds minder wordende Red Bull zorgen ook voor een hoop speculatie over de toekomst van Verstappen. Het is inmiddels vrij duidelijk dat Toto Wolff maar wat graag zou samenwerken met de Limburgse coureur, terwijl ook Aston Martin na het binnenhalen van Newey de deur wagenwijd opengezet heeft voor de Red Bull-rijder. "Ja, ik weet natuurlijk dat het kan, maar ik ben er niet zo heel veel mee bezig op dit moment. Ik denk dat ik momenteel al genoeg zorgen heb over andere dingen die we beter willen doen", zo klinkt Verstappen tegenover Motorsport.com als er over zijn kansen op de markt wordt gepraat.

Zien waar het eindigt

Hoewel er dus veel over gezegd en geschreven wordt, blijkt Verstappen zich totaal niet bezig te houden met wat er de komende jaren met hem gaat gebeuren: "Wat er in de toekomst gebeurt, laat ik gewoon lekker zijn gang gaan. We zien vanzelf waar het op eindigt. En dat is het eigenlijk ook wel. Ik ben er op dit moment niet heel veel mee bezig om eerlijk te zijn." Vervolgens stipt het medium nog aan dat alle teams hun deuren zo lang mogelijk openhouden voor een eventuele komst van Verstappen: "Maar ik heb ook zoiets van ‘als het niet zo is, dan is het niet zo’. Het gaat mijn leven niet veranderen."

