Red Bull Racing verkeert in een moeilijke fase van het Formule 1-seizoen. Na een uiterst dominante start, is het team inmiddels teruggevallen en is het de leiding in het constructeurskampioenschap kwijtgeraakt aan McLaren. Ook Max Verstappen staat in het rijdersklassement onder druk. Toch denkt Dr. Helmut Marko dat beide titels winnen nog steeds mogelijk is.

Wie aan het begin van het huidige F1-seizoen had gezegd dat Red Bull naast beide titels zou grijpen in 2024, zou voor gek worden verklaard. Verstappen won immers vier van de eerste vijf races op de kalender. Echter, vanaf Miami begon het allemaal wat moeizamer te lopen en dat was ook goed te zien aan de prestaties van Sergio Pérez. Waar Verstappen nog lange tijd om de problemen van de RB20 heen kon rijden, had Pérez grootse moeite om het niveau van zijn teamgenoot te evenaren. Toen ook Verstappen er niet meer in slaagde de issues van de auto te verbloemen, raakte Red Bull haar voorsprong in het constructeurskampioenschap kwijt. Toch denkt Marko dat Red Bull het dit seizoen nog kan omdraaien.

Marko denkt dat Red Bull WK nog kan omdraaien

Hoewel het momentum duidelijk in het voordeel is van McLaren, denkt Marko dat zijn team de achterstand van 41 punten nog wel kan wegpoetsen. De enige voorwaarde is dat het updatepakket voor de RB20 - dat in Austin wordt geïntroduceerd - aanslaat. "Als onze auto weer werkt en Max wint, en ik ga ervan uit dat hij nog één of twee races wint, dan schuift Sergio Pérez ook weer op", zo zegt Marko in gesprek met Motorsport-Magazin. "Dan zijn derde en vierde plaatsen [voor Pérez] weer mogelijk en dan ziet het er ook weer positief uit voor het constructeurskampioenschap."