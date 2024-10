Het team van Red Bull Racing heeft in dit seizoen plotseling de leiding uit handen moeten geven nadat het erop leek dat men opnieuw zou gaan domineren dit seizoen. Max Verstappen geeft aan dat hij al vroeg in dit jaar aanvoelde dat er grote problemen op komst waren voor zijn formatie.

Het is over en uit met de Red Bull-dominantie in de koningsklasse. Verstappen heeft sinds de Grand Prix van Spanje eind juni geen race meer gewonnen en de dominantie van de RB20 van eerder dit seizoen is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Toch een ongewone situatie, daar Verstappen sinds zijn titel in 2021 constant de sport in zijn greep had. Het team van McLaren is op dit moment de te kloppen formatie en na de afgelopen paar races lijkt het team van Zak Brown alleen maar sterker en sterker te worden. Nadat Norris op Verstappen's thuisbasis in Zandvoort de wereldkampioen al op grote achterstand wist te rijden, deed hij dat in Singapore nog eens dunnetjes over. Een zorgwekkende situatie voor Red Bull, dat in de strijd bij de constructeurs inmiddels naar de tweede plek is gestoten.

Artikel gaat verder onder video

Verbazing op het begin

Inmiddels heeft de drievoudig wereldkampioen dus sinds Barcelona in juni geen Grand Prix meer op zijn naam weten te schrijven, waar het de periode daarvoor bijna een zekerheid was om de Limburger op het hoogste treetje van het ereschavot te zien. Ergens in het seizoen klapte plotseling McLaren over de Oostenrijkse formatie heen, iets dat op dat moment toch voor enige verbazing zorgde bij Verstappen: "In het begin wel, maar als je kijkt wat onze problemen waren, dan snap ik het op zich wel. Op een gegeven moment is het bij ons natuurlijk niet de goede kant opgegaan. De andere teams zijn dat specifieke probleem of nog niet tegengekomen of ze hebben in een andere richting ontwikkeld dan wij. Dat is altijd moeilijk in te schatten", vertelt hij tegenover Motorsport.com.

Eerder dan Miami

Met name het raceweekend in Miami wordt doorgaans door veel fans en analisten als een belangrijke ommekeer gemarkeerd op de kalender van dit jaar. Voor Verstappen kwam die ommekeer echter zelfs al wat eerder naar voren: "Ik had al eerder door dat het gevoel heel anders was dan met de auto van vorig jaar, qua balans. Op dat moment was onze auto natuurlijk nog wel een stuk sterker dan de rest, of misschien moet ik zeggen dat de rest toen nog een stuk minder was, dus op dat moment kon je dat nog wel compenseren. In de races daarna is dat natuurlijk veel erger geworden. Op een gegeven moment was het gewoon heel moeilijk om mee te rijden en heeft de rest natuurlijk ook stappen gezet", besluit Verstappen.

Gerelateerd