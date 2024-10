De toekomst van Sergio Pérez bij het team van Red Bull Racing blijft richting 2025 onzeker en het lijkt erop dat de Mexicaan in de laatste races van dit seizoen moet knokken voor wat hij waard is om zijn plekje te behouden. Christian Fittipaldi komt wel met een hele bijzondere vervanger voor Pérez op de proppen.

Pérez heeft het dit seizoen zwaar in de Formule 1 en het zal dan ook als een verlossing hebben gevoeld toen hij op 'zijn' Bakoe arriveerde voor de Grand Prix van Azerbeidzjan, de race die hij bijvoorbeeld in 2021 nog zo spectaculair op zijn naam wist te schrijven na de klapband van Max Verstappen. Het deed de man uit Guadalajara duidelijk goed, want eigenlijk het hele weekend leek hij met een hoop vertrouwen in de wisselvallige RB20 te zitten, al haalde hij jammerlijk de finish niet door de crash met Carlos Sainz. In Singapore ,de laatste race voor de 'herfststop', was het echter weer armoe troef. De Mexicaan geraakte op zaterdag niet uit Q2 en had het op zondag extreem lastig in het middenveld van de grid. Resultaat: een schamel puntje dat meegenomen kan worden uit Marina Bay.

Artikel gaat verder onder video

Waarschuwingen voor Pérez

Voorlopig lijkt het er bovendien op dat de slechte vorm van Pérez eraan gaat bijdragen dat Red Bull de constructeurstitel aan McLaren moet gaan laten. Verstappen weet de puntjes nog wel bij elkaar te sprokkelen, maar van Pérez hoeft het team het al raceslang niet meer te hebben, waardoor men tegen een achterstand van 41 punten aankijkt. Het is dan ook zeker geen gegeven dat we de ervaren rijder ook volgend seizoen weer naast Verstappen gaan zien. "Ik denk dat het tijd wordt dat we weer twee coureurs hebben die op de toppen van hun kunnen presteren", zo liet Horner vlak na de race in Singapore nog weten. Ondertussen gaat men met Liam Lawson in de VCARB kijken in hoeverre hij al klaar is voor het echte werk.

Piastri naar Red Bull

Hoewel Lawson dus wellicht de meest voor de hand liggende potentiële kandidaat is om Pérez mogelijk in 2025 te vervangen, sluit voormalig Formule 1-coureur Fittipaldi een veel pikantere overstap ook zeker niet uit: "Aan het einde van het jaar zie ik het zeker niet als iets onmogelijks dat Oscar Piastri de plek van Pérez bij Red Bull gaat innemen voor volgend jaar", vertelt hij in de Pelas Pistas-podcast. De neef van Emerson Fittipaldi legt uit waarom: "Piastri wordt wellicht een beetje moe van de situatie bij McLaren. Dan zal hij zeggen: 'Bedankt voor de hulp, maar ik moet aan mezelf denken.'' Saillant detail in de geruchten: Piastri wordt nog altijd gemanaged door Mark Webber, die jarenlang voor Red Bull reed en daar nog altijd goede banden heeft.

Gerelateerd