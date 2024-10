Max Verstappen begint het komende weekend met het slot van het seizoen waarin hij jaagt op de vierde wereldtitel op een rij. De Nederlander blikt vooruit de op de Grand Prix van de Verenigde Staten van aankomend weekend op het circuit waar hij de laatste jaren zo succesvol is gebleken.

De titelstrijd in de Formule 1 begint spannender en spannender te worden en het team van McLaren, dat op dit moment de boventoon voert in de koningsklasse, hoopt in de laatste zes races en drie sprintraces van het seizoen jacht te gaan maken op Verstappen en Red Bull Racing. De Oostenrijkse formatie heeft het lastig met de RB20 en het einde van het seizoen lijkt dan ook niet snel genoeg te komen. Toch zal Verstappen het met dit materiaal moeten gaan doen. De Nederlandse rijder heeft in het slot van dit jaar nog 52 punten voorsprong op Norris en zal deze met hand en tand proberen te verdedigen om zo zijn vierde titel binnen te halen.

Artikel gaat verder onder video

Aanpassingen Red Bull

De eerste horde naar succes is voor Verstappen een fijne. De 27-jarige coureur wist de afgelopen drie edities van de Grand Prix van de Verenigde Staten op zijn naam te schrijven en biedt vanzelfsprekend vertrouwen richting het aankomende weekend. Bovendien komt Red Bull gewapend met upgrades voor de RB20 richting Texas: "We hebben een paar weken geen races gehad en dat gaf ons tijd om ons opnieuw te focussen en hard te werken aan onze performance richting de Grand Prix van de Verenigde Staten. We hebben aanpassingen aan de auto gemaakt die hopelijk goed passen bij dit circuit", stelt de Nederlander.

Hectisch weekend

Verstappen vervolgt: "We gaan zien of ons dat competitiever maakt wanneer we het circuit op gaan. Dit wordt opnieuw een hectisch weekend met een een sprintrace en een hoop dingen die voor het weekend gepland staan. Austin is een supergave stad en de sfeer op het circuit ervaar je nergens anders. Ik heb mijn US-helm weer bij me, die een eerbetoon is aan de passievolle fans hier met een skyline van alle drie de Amerikaanse steden waar we racen. We hebben hier veel mooie herinneringen, dus we kijken uit naar het weekend en om hier te gaan racen."

Gerelateerd