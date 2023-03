Redactie

Zondag 12 maart 2023 11:58 - Laatste update: 12:07

De 28-jarige Nyck de Vries heeft lang uitgekeken naar het moment dat hij zijn debuut voor AlphaTauri kon gaan maken. De Nederlander kwam uiteindelijk als veertiende over de streep, nadat hij op de zaterdag geen goede kwalificatie kende. Uiteindelijk is het een leerproces en AlphaTauri heeft de beelden van de voorbereiding van De Vries gedeeld.

Na het droomdebuut vorig jaar tijdens de Grand Prix van Italië, waren de verwachtingen rondom het debuut van de Nederlander bij AlphaTauri hooggespannen. Tijdens kwalificatie gaf De Vries toe dat hij net iets te veel foutjes maakte, waardoor hij in Q1 bleef hangen, daar waar teamgenoot Yuki Tsunoda wel wist door te stoten. Ook in de race legde De Vries het af tegen zijn teamgenoot, maar een combinatie van strategische keuzes en de bandenstrategie stonden een goed resultaat in de weg.

Werk aan de winkel

Hoewel er van tevoren werd gedacht dat AlphaTauri wellicht samen met Williams de hekkensluiters van het veld zouden worden, was tijdens de seizoensopener in Bahrein te zien dat de AT04 toch wel meekon met het middenveld. Het zal een opsteker zijn voor het team uit Faenza, dat vorig jaar het klassement afsloot op de negende plek. De start van het seizoen is inmiddels al geweest en AlphaTauri deelt de beelden van de opbouw naar de seizoensopener.