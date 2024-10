Verstappen gaat in op verouderde windtunnel, Newey blijft in 2025 actief bij Red Bull | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

We zijn alweer halverwege de F1-herfststop tussen de Grands Prix van Singapore en de Verenigde Staten. Max Verstappen hoopt op flinke verbeteringen met de RB20 van Red Bull Racing, maar dat gaat lastig met een verouderde windtunnel, zo legt de kampioenschapsleider uit. Hij hield het wel positief, want hij denkt dat het ergste qua ontwikkelingen voor de bolide, die geplaagd werd door balansproblemen, achter de rug is. De vloer speelde een belangrijke rol in de prestaties van Red Bull, en Verstappen denkt dat McLaren ook twijfelt over de juiste ontwikkelingen. Verder legt Adrian Newey uit dat hij ook in 2025 nog actief blijft bij Red Bull, heeft de zoon van 'de slechtste Ferrari-coureur ooit' een contract bij McLaren gekregen en heeft een voormalig teambaas een onthulling gedaan over de enorme problemen binnen de organisatie van Alpine.

Verstappen over verouderde windtunnel Red Bull: 'Lastig om juiste data eruit te krijgen'

Volgens Max Verstappen mag de toch wel iets oudere windtunnel waar Red Bull Racing gebruik van maakt geen excuus zijn voor de terugval in 2024. Ook dr. Helmut Marko bevestigde eerder al dat de faciliteit sterk verouderd is, al hoopt de adviseur dat de nieuwe windtunnel vanaf 2026 in gebruik kan worden genomen. "We hebben nu een redelijk oude windtunnel natuurlijk. Maar tot dit jaar heeft die alles heel goed gedaan", legde Verstappen uit in een interview met Motorsport.com. "Sommige dingen zijn gewoon lastig te begrijpen. Dat zie je bij alle teams, behalve McLaren tot nu toe. Alle teams hebben hun eigen problemen gehad, ook met moderne windtunnels." Toch valt bij Red Bull op dat de updates simpelweg niet altijd aanslaan. "Ik denk dat het extreem lastig is om dingen perfect te finetunen en om er precies de juiste data uit te krijgen. Dat kan aan veel dingen in de windtunnel zelf liggen of hoe die correleert met het circuit." Lees hier het hele artikel over de windtunnel van Red Bull Racing.

Newey onthult: 'Ik ga in 2025 nog aan de slag voor Red Bull'

Adrian Newey maakt in het voorjaar van 2025 de overstap naar het Formule 1-team van Aston Martin, maar de topontwerper heeft nu onthuld dat hij ook voor Red Bull Racing blijft werken. Dit zei hij in de High Performance-podcast op YouTube. Het zal alleen "niet meer zoveel vanuit de fabriek" zijn, aldus de Brit, die door zal werken aan het RB17-project van Red Bull Racing. "Het zal meer gaan om het communiceren met mensen via videoconferenties en per e-mail. En ik zal er ook zijn als in de zomer de eerste proefritten met de auto plaatsvinden", zo zegt Newey. De ontwerper ziet de RB17, die hij van top tot teen ontwierp, als zijn kindje en wilde dit project dan ook niet opgeven toen hij besloot te vertrekken bij Red Bull. Lees hier het hele artikel over de toekomst van Adrian Newey.

Brando Badoer krijgt McLaren-contract aangeboden: "Een fantastische kans"

Brando Badoer, de zoon van voormalig F1-coureur Luca Badoer, is vandaag aangekondigd als nieuwe aanwinst van het McLaren Driver Development-programma. Hij maakte na het karten zijn autosportdebuut in 2022 door in de Arabische, Duitse en Italiaanse Formule 4 uit te komen. Het doek viel vervolgens voor de ADAC F4 en dus voegde Badoer het Euro 4-kampioenschap aan zijn seizoen toe in 2023. Samen met het Nederlandse Van Amersfoort Racing stond hij meermaals op het podium. Hij maakte dit jaar de overstap naar de grotere, snellere Formule Regional-bolides, waar hij met nog twee races op Monza te gaan nog kans maakt op de tweede positie in het Europese kampioenschap. Badoer zal volgend jaar, met steun van McLaren en hun juniorprogramma, uitkomen in het FIA Formule 3-kampioenschap bij Prema Racing naast McLaren-collega Ugo Ugochukwu. "Ik verheug me erop om deel uit te maken van het McLaren Driver Development-programma", zei het 18-jarige talent. Lees hier het hele artikel over de nieuwe aanwinst van het McLaren F1-team.

Verstappen ziet McLaren ook twijfelen: 'Ze houden nog een vloer achter de hand'

Hoewel Red Bull Racing even heeft moeten zoeken, geeft regerend wereldkampioen Max Verstappen aan dat het grote euvel van de RB20 grotendeels in de vloer zit. De Nederlander laat in gesprek met Motorsport.com niet het achterste van zijn tong zien wat betreft de oplossingen, maar wijst wel naar de gevoeligheid van de huidige auto's. "Ja, het is schijnbaar toch een stuk lastiger dan dat iedereen denkt." McLaren maakt met de MCL38 nu de dienst uit en het lijkt erop of elke verbetering die ze meenemen, momenteel ook werkt. Toch ziet Verstappen dat het papaja-oranje team ook twijfelt aan hun nieuwe vloer. "Op dit moment houden ze bij McLaren ook nog een vloer achter de hand, waar ze nog niet helemaal zeker van zijn. Het is een stuk gevoeliger met upgrades dan onder het vorige reglement, denk ik." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die ingaat op de ontwikkeling bij McLaren.

Szafnauer doet boekje open over contractschandaal Piastri: 'Alpine is niet te vertrouwen'

Er is eindelijk meer duidelijkheid gekomen over het contractschandaal tussen Oscar Piastri en het Alpine F1-team. Voormalig teambaas Otmar Szafnauer heeft zich uitgesproken over de 'incompetentie' van de Franse renstal en hoe de topmannen van de Renault Group hem tegenwerkten. "De HR-afdeling rapporteerde niet aan mij, maar dat ging via Frankrijk, de financiële afdeling rapporteerde niet aan mij maar via Frankrijk, en datzelfde gold voor de communicatieafdeling en de marketing", begon Szafnauer in de High Performance-podcast. "Toen ik de baan aannam, zou iedereen aan mij rapporteren, maar toen ik daar eenmaal aankwam, was dat niet het geval. Ik wist meteen dat dat problemen zou geven. Maar ik had daarom ook niks te maken met het feit dat Oscar Piastri niet op de juiste manier werd getekend. Die fout werd al in november [2021] gemaakt en ik begon in maart [2022]. Piastri had in november zijn handtekening onder het contract moeten zetten, maar het was nooit ondertekend. En ik had geen idee." Lees hier het hele artikel over het contractschandaal tussen Piastri en het Alpine F1 Team.

Verstappen over upgrades Red Bull: 'Geloof dat het ergste wel achter de rug is'

Volgens Max Verstappen heeft Red Bull Racing het ergste inmiddels achter de rug in 2024. In gesprek met Motorsport.com zegt de Nederlander dat hij ziet dat Red Bull met het weekend in Austin een stap in de juiste richting wil gaan zetten, maar dat het ook daarna nog wel een tijdje zal duren voordat ze echt weer comfortabel races kunnen winnen. Toch zag Verstappen in Bakoe zelfs al wat verbetering. "Ja, het voelde beter. Dat was al een goede stap voor ons. Ik denk wel dat we nu de goede kant op gaan, maar het zal wat tijd kosten. Je kunt zoiets niet in één of twee weken veranderen. Maar ik denk dat het team ook blij was met wat ze in Bakoe zagen." Kan het nog slechter dit jaar voor Red Bull? Volgens Verstappen niet. Lees hier het hele artikel over upgrades voor de Red Bull RB20.

