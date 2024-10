Volgens Max Verstappen heeft Red Bull Racing het ergste inmiddels achter de rug in 2024. De Nederlander laat zijn licht schijnen op de upgrades van het team richting de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten.

Verstappen kon in 2022 en 2023 eigenlijk richting de races in Europa al uitgaan van een wereldkampioenschap. De vraag was eigenlijk vooral hoe groot het verschil qua punten zou zijn. Dit seizoen is dat wel anders. Verstappen begon met Red Bull dominant, maar tijdens de races in Europa werd het gat dit keer echter kleiner in plaats van groter. McLaren heeft nu de snelste auto van de grid, terwijl Ferrari en Mercedes ineens ook serieuze concurrenten zijn.

Verstappen over verbeteringen Red Bull

In gesprek met Motorsport.com zegt Verstappen dat hij ziet dat Red Bull met het weekend in Austin een stap in de juiste richting wil gaan zetten, maar dat het ook daarna nog wel een tijdje zal duren voordat ze echt weer comfortabel races kunnen winnen. Toch zag Verstappen in Bakoe zelfs al wat verbetering. “Ja, het voelde beter. Dat was al een goede stap voor ons. Ik denk wel dat we nu de goede kant op gaan, maar het zal wat tijd kosten. Je kunt zoiets niet in één of twee weken veranderen. Maar ik denk dat het team ook blij was met wat ze in Bakoe zagen.”

Is volgens Verstappen het ergste voor Red Bull nu achter de rug?

Kan het nog slechter dit jaar voor Red Bull? Volgens Verstappen niet. Hij denkt dat het team het ergste inmiddels achter de rug heeft en kijkt vooral uit naar de verbeteringen tijdens de komende zes raceweekenden. “Ja, dat denk ik eerlijk gezegd ook wel [dat het ergste achter de rug is voor Red Bull]. Hopelijk kunnen we vanaf hier goede stappen blijven maken.” Er staan nog zes races en drie sprintraces op het programma, een periode die Verstappen eind oktober in zal gaan met 52 punten voorsprong op zijn grootste en enige concurrent voor de titel: Lando Norris.