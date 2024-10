Het McLaren Formule 1-team heeft een nieuwe juniorrijder. Brando Badoer heeft namelijk zijn handtekening gezet bij de renstal uit Woking. Hij is de zoon van een voormalig Ferrari F1-coureur.

Badoer is vandaag aangekondigd als aanwinst van het McLaren Driver Development-programma. Hij maakte na het karten zijn autosportdebuut in 2022 door in de Arabische, Duitse en Italiaanse Formule 4 uit te komen. Het doek viel vervolgens voor de ADAC F4 en dus voegde Badoer het Euro 4-kampioenschap aan zijn seizoen toe in 2023. Samen met het Nederlandse Van Amersfoort Racing stond hij meermaals op het podium. Hij maakte dit jaar de overstap naar de grotere, snellere Formule Regional-bolides, waar hij met nog twee races op Monza te gaan nog kans maakt op de tweede positie in het Europese kampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen ziet McLaren ook twijfelen: 'Ze houden nog een vloer achter de hand'

Vader Luca

Brando Badoer is de zoon van Luca, die 58 keer aan een Grand Prix-weekend deelnam en 50 keer aan de start stond. De Italiaan maakte zijn debuut in de koningsklasse in 1993 bij Lola na het winnen van de Formule 3000. Na een jaartje als testcoureur van Minardi kreeg hij in 1995 de promotie naar een echt stoeltje. Luca Badoer voegde zich in 1996 bij Forti, wat halverwege het seizoen failliet ging. In 1999 keerde hij terug bij Minardi, waar hij tijdens de knotsgekke race op de Nürburgring op koers lag voor een puntenfinish, maar alsnog uitviel met een kapotte versnellingsbak. Felipe Massa liep ernstige verwondingen op in 2009 en als testcoureur van Ferrari, mocht Badoer voor twee races invallen, maar verder dan P17 en P14 kwam hij niet. Hij werd gezien als 'de slechtste Ferrari-coureur ooit'. Luca Badoer heeft het record in handen voor de meeste F1-races zonder puntenfinish.

OOK INTERESSANT: Stella verklaart slechte starts Norris: "Hebben ons zeker gericht op de uitvoering van de start"

FIA Formule 3

Brando zal volgend jaar, met steun van McLaren en hun juniorprogramma, uitkomen in het FIA Formule 3-kampioenschap bij Prema Racing naast McLaren-collega Ugo Ugochukwu. "Ik verheug me erop om deel uit te maken van het McLaren Driver Development-programma", vertelde de 18-jarige uit Montebelluna. "Het is een fantastische kans om te tekenen bij een team met zo'n geweldige geschiedenis en een bewezen staat van dienst voor het ontwikkelen van talent. Deelnemen aan de FIA Formule 3 van 2025 met Prema Racing zal mijn verbetering voortzetten en ik wil het hele team van McLaren bedanken voor hun steun. Ik kan niet wachten om te leren van de begeleiding van het team en te racen in de iconische kleuren van het team.”

Gerelateerd