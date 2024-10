Adrian Newey (65) maakt in het voorjaar van 2025 de overstap naar het Formule 1-team van Aston Martin, maar de topontwerper heeft nu onthuld dat hij ook voor Red Bull Racing blijft werken. Dit zei hij in de High Performance-podcast op YouTube.

Na jarenlang in dienst te zijn geweest van Red Bull Racing, gaat Newey een nieuw avontuur beginnen bij Aston Martin. Lawrence Stroll heeft de ontwerper weten te overtuigen van zijn plannen om van Aston Martin een vooraanstaand team in de Formule 1 te maken. Het eerst kunstje van Newey zal de auto van 2026 zijn, gebaseerd op de nieuwe reglementen die vanaf dat moment hun intrede zullen doen in de sport. Op de 2025-auto zal hij slechts minimaal zijn invloed kunnen uitoefenen, gezien het feit Newey pas in maart van dat jaar aan zijn klus bij Aston Martin gaat beginnen. Daarnaast is hij in 2025 ook nog druk voor Red Bull, zo onthult hij.

Newey in '25 aan de slag voor Aston Martin én Red Bull

Newey mag dan een contract hebben getekend bij Aston Martin, maar dat betekent niet dat hij zijn Red Bull-projecten allemaal direct stilzet. Newey blijft in 2025 namelijk ook nog voor de Oostenrijkse renstal werken, zo vertelt hij. Het zal alleen "niet meer zoveel vanuit de fabriek" zijn, aldus de Brit, die door zal werken aan het RB17-project van Red Bull Racing. "Het zal meer gaan om het communiceren met mensen via videoconferenties en per e-mail. En ik zal er ook zijn als in de zomer de eerste proefritten met de auto plaatsvinden", zo zegt Newey.

RB17-project anders dan Formule 1

De ontwerper ziet de RB17, die hij van top tot teen ontwierp, als zijn kindje en wilde dit project dan ook niet opgeven toen hij besloot te vertrekken bij Red Bull. Hij wist het voor elkaar te krijgen zijn Formule 1-taken op te zeggen, bij Aston Martin te tekenen én toch nog aan de RB17 te kunnen werken. "Het is gewoon iets anders dan de Formule 1, ook al leunt het op dezelfde principes en wat ik in de Formule 1 heb geleerd. Maar de toepassing ervan is totaal anders", aldus Newey.

