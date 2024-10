In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere Red Bull Racing-teambaas Christian Horner die de deur toch nog weer op een kier lijkt te zetten voor de recent ontslagen Daniel Ricciardo. Verder is Williams druk bezig om Franco Colapinto volgend seizoen onderdak te kunnen bieden bij het team van Sauber, heeft Toto Wolff laten weten zijn jacht op Verstappen te stoppen en heeft een stewards van de FIA meer onthuld over het opleggen van een taakstraf aan de Nederlander, vanwege zijn taalgebruik tijdens een persconferentie in Singapore. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Horner zet deur op een kier voor terugkeer Ricciardo

Hoewel het vertrek van Daniel Ricciardo toch wel erg definitief leek, onthult Red Bull-teambaas Christian Horner in de F1 Nation-podcast dat de Australiër nog altijd een kleine kans heeft om terug te keren naar de koningsklasse. "We hebben heel duidelijk gemaakt dat we willen dat hij een ambassadeursfunctie bij het team blijft vervullen." Toch houdt Horner de Australiër nog altijd achter de hand, als één van de coureurs bij de twee Red Bull-teams niet presteert. "Natuurlijk weet je het nooit echt. Als Liam de klus niet klaart, als 'Checo' [Perez] de klus niet klaart... We weten wat Daniels capaciteiten zijn." Meer lezen over wat Horner voor Ricciardo kan beteken? Klik hier.

Penelope haakt in tijdens livestream Verstappen

Max Verstappen en Penelope: het is inmiddels een band waar menig Verstappen-fan warme gevoelens van krijgt en de kleine spruit is een graag geziene gast op foto's en filmpjes. Dit keer is het Penelope die inbreekt tijdens de livestream van de Nederlander omdat ze iets niet aan de praat krijgt. "Maxie, het werkt niet", jammert de kleine meid. Verstappen heeft het echter allemaal weer snel aan de praat: "Het werkt wel, kijk maar!", zo lost de wereldkampioen het op, waarna het verdriet bij Penelope snel weer opgelost blijkt. Meer lezen over de livestream van Verstappen? Klik hier.

max the fixer (and i guess this is where the mashy nickname comes from?) pic.twitter.com/M5Gt1rp1qi — nini (@SCUDERIAFEMBOY) October 3, 2024

Williams praat met Sauber over uitleenbeurt Colapinto

Williams-teambaas James Vowles onthult dat hij bezig is om Franco Colapinto voor de komende twee seizoenen bij Kick Sauber te plaatsen. Het Zwitserse team heeft nog altijd niet bevestigd wie er komend seizoen naast Nico Hülkenberg plaats zal nemen, maar dat zou dus weleens de 21-jarige Argentijn kunnen worden. In gesprek met de Wall Street Journal zegt Vowles: "Franco zal altijd deel uitmaken van de academie in ons programma, ongeacht hoe dan ook. Wat hij volgend jaar nog steeds zal zijn, is als Audi hem niet meeneemt. Voor de transparantie; We zijn in gesprek om te zien of dat een route voor hem is, waar hij twee jaar bij hen op de grid zou kunnen staan." Meer lezen over de poging van Vowles bij Sauber? Klik hier.

Wolff stopt met 'flirten' met Verstappen: "Vertrouwen hebben in je coureurs"

Toto Wolff laat weten dat nu de line-up van Mercedes voor het Formule 1-seizoen van 2025 vast ligt, het tijd is om te stoppen met flirten met Max Verstappen. "Je moet vertrouwen hebben in je coureurs", aldus de Oostenrijker. "Je moet het al je support geven om er een succes van te kunnen maken. Pas als het echt fout begint te gaan, ga je andere mogelijkheden overwegen. Het is alsof je aan het flirten bent terwijl je probeer je relatie te laten werken. Dat werkt niet. Ik flirt niet buiten de deur. Alleen als ik zou overwegen om iets te veranderen, zou ik het gesprek opzoeken. Dat is voor Max net zo." Meer lezen over het relatieadvies van Wolff? Klik hier.

Singapore-steward Herbert vertelt over Verstappen-straf

De rel tussen Max Verstappen en de FIA in Singapore is er eentje die de Formule 1 nu al enkele weken in zijn greep houdt. We hebben Verstappen er de nodige keren over gehoord, maar dit keer horen we de andere kant van het verhaal. Johnny Herbert, één van de aanwezige stewards dat weekend, doet zijn woordje. In gesprek met The Independent en Casino Hawks klinkt het: "Het incident werd doorverwezen naar ons als stewards en we hebben er open en eerlijk met Max over gesproken voor twintig minuten tot een half uur. Het was een lastige situatie. Je kon aan zijn gezicht zien dat hij er echt overstuur over was. Maar toen hij wegging, leek hij te zijn gekalmeerd over het proces en waarom het er is. Hij gaf ons als stewards niet de schuld. Pas na de persconferentie ontplofte het echt." Meer lezen over wat Herbert vertelt over de straf van Verstappen? Klik hier.

