Max Verstappen en Penelope: het is inmiddels een band waar menig Verstappen-fan warme gevoelens van krijgt en de kleine spruit is een graag geziene gast op foto's en filmpjes. Dit keer is het Penelope die inbreekt tijdens de livestream van de Nederlander omdat ze iets niet aan de praat krijgt.

Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. Verstappen lijkt het sowieso wel goed te kunnen vinden met het dochtertje van Daniil Kvyat, de coureur die plaats voor de Nederlander moest maken bij Red Bull Racing in 2016.

Problemen bij Penelope

De vierjarige dochter van Kvyat en Piquet heeft een leuke band met haar 'bonuspapa' en is inmiddels ook zo nu en dan aanwezig op het circuit, waar we in het verleden alleen vriendin Piquet zagen als entourage van de Nederlander. Inmiddels genieten de coureurs natuurlijk van enkele weken rust door de herfststop van dit moment en Verstappen besloot op donderdagavond om maar weer eens in zijn gaming set-up te kruipen voor wat online vermaak. Dat werd - zoals we gewend zijn - ook uitgezonden. De livestream werd alleen "ruw" onderbroken door Penelope, die haar apparaat [lijkende op een telefoon op afstandsbediening] niet aan de praat krijgt. "Maxie, het werkt niet", jammert de kleine meid. Verstappen heeft het echter allemaal weer snel aan de praat: "Het werkt wel, kijk maar!", zo lost de wereldkampioen het op, waarna het verdriet bij Penelope snel weer opgelost blijkt.

max the fixer (and i guess this is where the mashy nickname comes from?) pic.twitter.com/M5Gt1rp1qi — nini (@SCUDERIAFEMBOY) October 3, 2024

