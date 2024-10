Toto Wolff laat weten dat nu de line-up van Mercedes voor het Formule 1-seizoen van 2025 vast ligt, het tijd is om te stoppen met flirten met Max Verstappen. "Je moet vertrouwen hebben in je coureurs", aldus de Oostenrijker.

Max Verstappen heeft een contract tot eind 2028 bij Red Bull Racing en tot voor kort waren er weinig redenen te bedenken waarom de Nederlander zou besluiten die deal niet uit te zitten. Toch is zijn toekomst bij de Oostenrijkse formatie de afgelopen maanden enigszins op losse schroeven komen te staan. Red Bull Racing wordt dit seizoen geteisterd door interne onrust, vertrekkende kopstukken en tegenvallende performance, waardoor men zich hardop begon af te vragen over Verstappen zou besluiten het team te verlaten.

Artikel gaat verder onder video

Line-up Mercedes 2025

Mercedes-teambaas Toto Wolff maakte openlijk van de situatie gebruik en probeerde Verstappen bij Red Bull Racing los te weken. De Oostenrijker maakte er geen geheim van dat hij de Nederlander in 2025 graag naast George Russell zou zetten, als vervanger van Lewis Hamilton. De 27-jarige Limburger heeft echter meerdere keren uitgesproken dat hij volgend seizoen gewoon nog voor Red Bull Racing rijdt. Inmiddels heeft ook Mercedes haar eigen line-up voor volgend jaar officieel gemaakt. Andrea Kimi Antonelli promoveert vanuit de Formule 2 en mag plaatsnemen bij de Zilverpijlen.

Wolff stopt met flirten

En dus is het volgens Wolff tijd om te stoppen met flirten: "We zitten achterover. Ik heb het al eerder uitgelegd en we bekijken het op dezelfde manier vanaf de kant van Max: je moet vertrouwen hebben in je coureurs of in je team", klinkt het bij Motorsport.com. "Je moet het al je support geven om er een succes van te kunnen maken. Pas als het echt fout begint te gaan, ga je andere mogelijkheden overwegen. Het is alsof je aan het flirten bent terwijl je probeer je relatie te laten werken. Dat werkt niet. Ik flirt niet buiten de deur. Alleen als ik zou overwegen om iets te veranderen, zou ik het gesprek opzoeken. Dat is voor Max net zo. We liggen redelijk op één lijn met onze normen en waarden wat dat betreft, denk ik."

Gerelateerd