Ricciardo krijgt nieuw aanbod, Jos Verstappen hekelt gang van zaken Red Bull | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De herfststop, zoals we die dit jaar beleven, is inmiddels in volle gang en dus hebben coureurs en teams weer even de tijd om tot rust te komen. Max Verstappen vond het - zoals wel vaker - echter lastig om het racen los te laten en besloot naar Italië te vliegen om op het circuit van Mugello een GT3-test te rijden. Zijn vader had op zijn beurt weer het nodige te vertellen over alle vertrokken kopstukken bij het team en gaf weer een klein tikje aan Christian Horner. De Britse teambaas had op zijn beurt weer zijn zegje over de line-up van 2025.

Artikel gaat verder onder video

Jos Verstappen: 'Horner lult er altijd een punt aan'

Jos Verstappen heeft zich bij Motorsport.com uitgelaten over de verschillende vertrokken kopstukken van Red Bull Racing. Volgens de Limburger is dit precies waar hij eerder al voor waarschuwde. "Max krijgt er vervolgens iedere week weer vragen over en noem maar op. Ik denk dat het gewoon niet goed is wat er gebeurt", zegt hij onder meer. Lezen over de kritiek van Jos Verstappen aan het adres van Red Bull Racing? Klik hier!

Marko wil 'objectieve resultaten' van Lawson zien voordat hij beslissing neemt over 2025

Liam Lawson verrijdt de komende zes raceweekenden namens Visa Cash App RB in de Formule 1, maar het staat nog niet vast dat de Nieuw-Zeelander ook in 2025 op de grid staat. Dat kan opgemaakt worden uit de woorden van Red Bull-topman Helmut Marko. "We hebben een behoorlijk aantal jonge coureurs", vertelt de Oostenrijker in een interview met Formula1.de. "We hebben [Isack] Hadjar, we hebben Lawson en we hebben ook [Ayumu] Iwasa. En dat zeg ik zonder een oordeel te vellen over deze beslissing", zo opent de adviseur. Meer lezen over de uitspraken van Helmut Marko? Klik hier!

Horner wil line-up Red Bull Racing voor 2025 nog niet in beton gieten

Max Verstappen en Sergio Pérez liggen beiden op papier vast bij Red Bull Racing voor het seizoen van 2025, maar teambaas Christian Horner sluit niet uit dat er nog veranderingen kunnen worden doorgevoerd. Daarmee doelt de Brit op de positie van Sergio Pérez. "Het zou mooi zijn als Sergio zijn vorm van het begin van dit jaar weet te hervinden, want dan hoeft er niets te veranderen [voor 2025]", klinkt het in de podcast F1 Nation. "Maar zoals we weten, is in onze business twee weken al een lange termijn." Meer lezen over de uitspraken van Christian Horner? Klik hier!

Ricciardo krijgt aanbod uit Australië: "Willen hem honderd procent in de auto hebben"

Daniel Ricciardo lijkt na zijn vertrek uit de Formule 1 niet lang te hoeven wachten op een aanbod uit een andere raceklasse. V8 Supercars-CEO Shane Howard zou de coureur uit Perth maar wat graag in de Australische tourwagen-competitie uit zien komen. Shane Howard, CEO van de Australische V8 Supercars-raceklasse, heeft namelijk laten weten the Honey Badger maar wat graag in het tourwagenkampioenschap uit te zien komen: "Iedereen zou Daniel met open armen ontvangen", zo klinkt het tegenover News Corp. "OF we hem in een supercar willen zien? Honderd procent." Meer lezen over de aanbieding die Daniel Ricciardo al op zak heeft? Klik hier!

Verstappen voegt daad bij het woord en rijdt GT3-test op Circuit Mugello

Max Verstappen is net als alle andere coureurs aan het genieten van een aantal weken rust vanuit de koningsklasse en de drievoudig wereldkampioen doet dat - zoals we van hem weten - deels ook door het circuit op te gaan. Op dinsdag was hij vlak na zijn 27e verjaardag te vinden in Italië. Meer lezen en zien over de test van Max Verstappen in Mugello? Klik hier!

Gerelateerd