Max Verstappen is net als alle andere coureurs aan het genieten van een aantal weken rust vanuit de koningsklasse en de drievoudig wereldkampioen doet dat - zoals we van hem weten - deels ook door het circuit op te gaan. Op dinsdag was hij vlak na zijn 27e verjaardag te vinden in Italië.

De herfststop in de Formule 1 is inmiddels in volle gang en de coureurs en teams krijgen voor de tweede keer in een paar maanden tijd enkele weken om uit te rusten en een paar weken te genieten van vrije tijd. Verstappen liet vlak na de laatste race in Singapore al weten wat hij van plan was: "De eerste week heb ik nog een paar dingetjes die ik moet doen, maar daarna komen de leuke dingen", begon Verstappen destijds tegenover Viaplay. Op de vraag wat ging doen, antwoordde hij direct lachend: "Niet met de Formule 1 bezig zijn. Kijk, natuurlijk doe ik dat op de achtergrond wel een beetje met mijn engineers, maar ik ben zelf niet heel erg betrokken bij de Formule 1-auto. Ik ga nog wel testen met GT3-auto's om te plannen voor volgend jaar, dus dat gaat heel leuk worden na mijn verjaardag. Dat motiveert nog altijd", zei hij onder meer.

Test van Verstappen

Dat laatste heeft de Nederlander nu vlak na zijn 27e verjaardag en quality time met vriendin Kelly Piquet inderdaad in vervulling gebracht. Op online verschenen beelden vanaf het circuit in Mugello, waar Verstappen één dag eerder vlakbij landde met zijn privéjet, zien we hoe de drievoudig wereldkampioen aan het scheuren is in een GT3-wagen over het Italiaanse circuit.

