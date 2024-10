Jos Verstappen heeft zich bij Motorsport.com uitgelaten over de verschillende vertrokken kopstukken van Red Bull Racing. Volgens de Limburger is dit precies waar hij eerder al voor waarschuwde.

Het Formule 1-team van Red Bull Racing begeeft zich dit seizoen in zwaar weer. De Oostenrijkse grootmacht domineert al maanden de krantenkoppen, maar lang niet altijd in positieve zin. Waar slechts één jaar geleden de nieuwsartikelen over verbroken records en aaneengeregen overwinningen niet aan te slepen waren, gaat het nu vrijwel dagelijks over de interne onrust binnen de formatie, vertrekkende kopstukken en de afgevlakte performance op de baan.

Problemen bij Red Bull Racing

De laatste overwinning van het team staat op naam van Verstappen en dateert van 23 juni en de grote voorsprong in het constructeurskampioenschap is inmiddels omgezet in een achterstand van 41 punten op McLaren, maar dat zijn niet de enige klappen die Red Bull Racing dit jaar te verduren heeft gehad. Naast het vertrek van Newey maakte sportief directeur Jonathan Wheatley bekend naar Audi te vertrekken, terwijl grote concurrent McLaren eerder deze maand aankondigde dat men hoofdstrateeg Will Courenay bij het team van Verstappen en Sergio Pérez heeft weg weten te lokken.

Jos Verstappen

En dat zit Jos Verstappen niet lekker: "Dit is waar ik voor waarschuwde", klink het bij Motorsport.com. "Het team zegt vervolgens: 'Het maakt niet uit, we hebben wel een ander [voor die functie]. Maar het zijn te veel mensen [die besluiten bij Red Bull Racing te vertrekken]. Max krijgt er vervolgens iedere week weer vragen over en noem maar op. Ik denk dat het gewoon niet goed is wat er gebeurt." Volgens Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is er genoeg interne kracht om de vertrekken op te vangen: "Hij lult er altijd een punt aan", aldus Verstappen senior.