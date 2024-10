Liam Lawson verrijdt de komende zes raceweekenden namens Visa Cash App RB in de Formule 1, maar het staat nog niet vast dat de Nieuw-Zeelander ook in 2025 op de grid staat. Dat kan opgemaakt worden uit de woorden van Red Bull-topman Helmut Marko.

Na afloop van de Grand Prix van Singapore bleek dat het doek is gevallen voor Daniel Ricciardo. De goedlachse coureur uit Perth heeft sinds zijn rentree in de sport de Red Bull-top niet weten te overtuigen met zijn performance, en is daarom met nog zes raceweekenden te gaan, uit zijn stoeltje bij Visa Cash App RB gezet. Liam Lawson is zijn vervanger. De 22-jarige coureur verreed afgelopen seizoen al een aantal races in de Formule 1, als vervanger van diezelfde Ricciardo. Tijdens de tweede vrije training in Zandvoort liep de Australiër namelijk een handbreuk op.

Lawson maakte indruk tijdens zijn invalbeurten, maar viste voor het seizoen van 2024 toch achter het net. Red Bull hield vast aan Ricciardo en Yuki Tsunoda als coureurs voor Visa Cash App RB, en Lawson moest het doen met de rol van reservecoureur. Nu, zes races voor het eind van het seizoen, krijgt Lawson echter toch de kans om zich - opnieuw - te bewijzen. Zekerheid dat hij in 2025 dan eindelijk fulltime op de grid staat, heeft hij volgens Red Bull-topman Helmut Marko echter allerminst.

"We hebben een behoorlijk aantal jonge coureurs", vertelt de Oostenrijker in een interview met Formula1.de. "We hebben [Isack] Hadjar, we hebben Lawson en we hebben ook [Ayumu] Iwasa. En dat zeg ik zonder een oordeel te vellen over deze beslissing. We moeten naar de toekomst kijken en we willen vergelijkingen maken: waar staat Lawson in vergelijking met Yuki. Vervolgens moeten we beslissen over de toekomst: hoe ziet onze line-up voor beide teams eruit?"

Marko wil daarom "objectieve resultaten" van Lawson zien in de aanstaande zes raceweekenden: "Al zal het resultaat in Austin niet relevant zijn, omdat hij een achterstand van tien plaatsen heeft in de sprintrace", doelt hij op de gridstraf die Lawson staat te wachten. Hij krijgt namelijk direct een nieuwe motor achterin zijn auto, maar dat is de vijfde van het seizoen voor het team, waar er slechts vier zonder straffen gebruikt mogen worden.

