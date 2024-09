In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam het gerucht naar buiten dat Red Bull een opvolger zou hebben gevonden voor Will Courtenay, zou Aston Martin het volgende team zijn dat Max Verstappen op haar lijstje heeft gezet, reageerde Sergio Perez op de geruchten omtrent een mogelijk pensioen na de Grand Prix van Mexico en liet Gunther Steiner zich uit over het feit dat Red Bull twee teams in F1 heeft. Dit is de GPFans Recap van 29 september.

'Schmitz neemt plek van Courtenay over als hoofdstrateeg van Red Bull'

Eerder deze week kwam het nieuws naar buiten vanuit Red Bull Racing dat het vertrek van de zoveelste topman een feit was: hoofdstrateeg Will Courtenay. Volgens Helmut Marko heeft het Oostenrijkse F1-team echter al een vervanger klaar staan. Het zou gaan om Hannah Schmitz.

'Verstappen moet als doelwit Aston Martin worden beschouwd voor 2026'

Aston Martin wordt samen met Mercedes sinds dit seizoen vaak genoemd als mogelijk nieuwe team van Max Verstappen vanaf 2026. Is het team een serieuze optie voor de drievoudig wereldkampioen? Volgens Joe Saward zal het aan het financiële plaatje niet liggen. Aston Martin zou, na de komst van Adrian Newey, ook de Nederlander op het oog hebben.

Pérez reageert op geruchten omtrent pensioen na GP Mexico: "Ik ga niet weg!"

Sergio Pérez heeft een veelzeggende boodschap achtergelaten op social media nadat er deze week hardnekkige geruchten naar buiten zijn gekomen over een mogelijk pensioen van de Mexicaan.

Verstappen hint met knipoog op rol van Pérez bij Red Bull: 'Ga lekker vissen ofzo'

Max Verstappen, drievoudig wereldkampioen en dit seizoen op jacht naar zijn vierde titel op rij, is meer dan duidelijk over zijn rol bij Red Bull Racing. Verandert die rol, dan hoeft hij niet meer in de Formule 1 te rijden. Dat liet hij weten in de nieuwe Viaplay-documentaire '10 jaar Max Verstappen'.

Steiner over Visa Cash App RB: "Wat Red Bull doet mag in geen enkele andere sport"

Gunther Steiner, voormalig teambaas van Haas en tegenwoordig vooral analist, is is van mening dat het onacceptabel is in elke andere sport dat Red Bull Racing en Visa Cash App RB dezelfde eigenaar hebben. Volgens Steiner moet er door F1 en de FIA serieus gekeken worden naar een oplossing.

