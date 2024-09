Max Verstappen is meer dan duidelijk over zijn rol bij Red Bull Racing. Verandert die rol, dan hoeft hij niet meer in de Formule 1 te rijden. Dat liet hij weten in de nieuwe Viaplay-documentaire '10 jaar Max Verstappen'.

Verstappen maakte als regerend wereldkampioen in het karten zijn autosportdebuut in 2014. Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko ontdekte de toen nog 16-jarige Nederlander, toen hij zes races - drie op Spa-Francorchamps en drie op de Norisring - achtereenvolgend won in het Europese Formule 3-kampioenschap. Hij mocht in 2015 al de stap zetten naar de Formule 1, waar hij direct indruk maakte. Er was nog geen anderhalf seizoen voorbij of Verstappen werd al gepromoveerd van Toro Rosso (tegenwoordig VCARB) naar Red Bull Racing.

Ermee ophouden

Terwijl Verstappen twee keer zoveel punten scoorde als Carlos Sainz bij het zusterteam van de energiedrankfabrikant, stelde Daniil Kvyat bij het hoofdteam teleur, en dus mocht hij de nieuwe teamgenoot van Daniel Ricciardo worden. Al in 2018 had hij de overhand binnen de renstal en dat liep uit op een aantal verhitte momenten tussen Verstappen en Ricciardo, zoals de crash in Azerbeidzjan. Hij wil dan ook altijd de nummer één blijven binnen Red Bull, of voor welk team hij dan ook uitkomt in de toekomst. "Nee, dan hou ik ermee op", antwoordde Verstappen lachend op de vraag of hij ooit ergens een tweede coureur zou kunnen zijn. "Als je in dat soort situaties terechtkomt, dan moet je gewoon de eer aan jezelf houden. Dan moet je gewoon lekker gaan vissen of iets dergelijks." Is dat stiekem een hint dat hij wel wat uitdaging van een teamgenoot kan gebruiken, wat hij momenteel niet van Sergio Pérez krijgt?

Statistieken

In deze tabel is goed te zien hoe Max Verstappen heeft gepresteerd vergeleken met zijn teamgenoten.

Seizoen Positie / Punten

Max Verstappen Teamgenoot Positie / Punten

van teamgenoot 2015 P12 / 49 Carlos Sainz P15 / 18 2016 (Race 1-4) P10 / 13 Carlos Sainz P14 / 4 2016 (Race 5-21) P5 / 191* Daniel Ricciardo P3 / 220 2017 P6 / 168 Daniel Ricciardo P5 / 200 2018 P4 / 249 Daniel Ricciardo P6 / 170 2019 (Race 1-12) P3 / 181 Pierre Gasly P6 / 63 2019 (Race 13-22) P3 / 97 Alexander Albon P8 / 76* 2020 P3 / 214 Alexander Albon P7 / 105 2021 P1 / 395.5 Sergio Pérez P4 / 190 2022 P1 / 454 Sergio Pérez P3 / 305 2023 P1 / 575 Sergio Pérez P2 / 285 2024** P1 / 331 Sergio Pérez P8 / 144

*Punten verdiend bij Toro Rosso niet meegerekend

**Nog zes raceweekenden te gaan

