Max Verstappen heeft in Singapore een taakstraf van de FIA opgelegd gekregen en moet één dag opvullen met work of public interest. In het openbaar belang dus, maar wat kan de drievoudig wereldkampioen ongeveer verwachten?

Max Verstappen speelde een hoofdrol tijdens het Formule 1-weekend in Singapore, maar dit keer niet vanwege zijn prestaties op de baan. De drievoudig wereldkampioen nam tijdens de FIA-persconferentie op donderdag het woord f*cked in de mond, terwijl FIA-president Mohammed Ben Sulayem eerder die week nog in de media had laten weten het gevloek van coureurs over de boordradio terug te willen dringen. De rijders hebben immers een voorbeeld functie en "zijn geen rappers", aldus de Emirati. De opmerking "bij het ingaan van de kwalificatie wist ik dat de auto f*cked was" van Verstappen, schoot dan ook in het verkeerde keelgat bij Ben Sulayem.

Verstappen krijgt taakstraf voor taalgebruik

De 26-jarige Red Bull Racing-coureur moest zich een dag later melden bij de wedstrijdleiding, waar hij van de stewards een taakstraf opgelegd kreeg. Verstappen moet één dag lang iets doen in de richting van work of public interest, in het openbaar belang dus. Dit leidde tot grote irritatie en onbegrip bij de Nederlander, die op zijn beurt de rest van het weekend de verdere persconferenties van de FIA boycotte door geen of zeer korte antwoorden te geven op de vragen die hem werden gesteld. In plaats daarvan organiseerde hij een eigen persmoment met de aanwezige journalisten, na afloop van de persconferentie.

De irritatie liep zelfs zo hoog op bij Verstappen, dat hij liet optekenen dat dit soort dingen invloed hebben op zijn toekomst in de Formule 1. "Oh, zeker. Deze dingen bepalen ook zeker mijn toekomst. Als je jezelf niet meer kunt zijn en als je met al deze domme dingen te maken hebt... Ik ben nu in een fase van mijn carrière aangekomen dat je jezelf niet eens meer met al deze dingen wilt bezighouden. Het is gewoon erg vermoeiend. Als je met al deze domme dingen te maken krijgt, dan is dat voor mij geen manier om door te gaan in de sport", klonk het onder andere. Verstappen kreeg bijval van alle overige Formule 1-coureurs. Zij gaan samen met de Grand Prix Drivers' Association overleggen wat een gepaste reactie is richting de FIA.

Hoe ziet een taakstraf in de Formule 1 eruit?

Maar wat kan Verstappen precies verwachten qua straf? De invulling van de taakstraf is nog niet bekendgemaakt. Het is ook iets dat zelden voorkomt in de Formule 1, maar toch zijn er enkele voorbeelden uit het verleden. Zo kreeg de Nederlander in 2018 zelf al eens een taakstraf opgelegd, nadat hij Esteban Ocon na afloop van de Grand Prix van Brazilië tot drie keer toe een duw gaf. De Fransman ging toen als achterblijver aan Verstappen voorbij, maar de twee maakten contact. Verstappen verloor hierdoor de leiding - en de overwinning - aan Lewis Hamilton.

Destijds kreeg de Red Bull Racing-coureur een taakstraf van twee dagen opgelegd. Op de eerste dag moest hij tijdens de Formule E-race in Marrakesh het werk van de stewards bekijken. Op de tweede dag moest hij zich melden tijdens een bespreking voor de stewards. Alhoewel Verstappen het toen ook absoluut niet eens wat met zijn straf, gaf hij na afloop aan dat hij ontzettend veel geleerd had van het tweedaagse werkbezoek bij de FIA.

Een ander bekend voorbeeld is de taakstraf die Michael Schumacher in 1997 opgelegd kreeg, nadat de Ferrari-coureur bewust op titelrivaal Jacques Villeneuve instuurde, om te voorkomen dat de Canadees hem in de Williams in zou halen. Schumacher werd uit het wereldkampioenschap van dat jaar geschrapt, maar daar bleef het niet bij. De zevenvoudig wereldkampioen moest een zevendaagse taakstraf uitzitten. Tijdens deze zeven dagen moest hij aanwezig zijn bij evenementen in het kader van verkeersveiligheid.

