Zou Aston Martin een serieuze optie zijn voor Max Verstappen? Volgens Joe Saward zal het aan het financiële plaatje niet liggen. Aston Martin zou, na de komst van Adrian Newey, ook de Nederlander op het oog hebben.

De toekomst van Verstappen bij Red Bull Racing is, ondanks een contract tot eind 2028 bij het team, sinds dit seizoen onderwerp van gesprek. Dit komt door een combinatie van de onrust achter de schermen binnen Red Bull sinds het overlijden van Dietrich Mateschitz en het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner, maar ook de mindere resultaten van Red Bull in 2024. Het team is niet meer dominant en moet zijn meerdere erkennen in McLaren, terwijl ook Mercedes en Ferrari serieuze concurrenten zijn. Vooral vanuit Mercedes zijn er al meerdere lijntjes uitgegooid, terwijl de afgelopen weken ook een ander team in beeld is gekomen sinds Adrian Newey daar officieel naartoe gaat vanaf 2025: Aston Martin.

'Aston Martin heeft financieel veel over voor Verstappen'

In The Green Notebook zegt Saward, die ook al claimde dat Sergio Pérez na de Grand Prix van Mexico liever met pensioen gaat dan dat hij ontslagen zou worden door Red Bull Racing, dat Aston Martin er financieel veel voor over heeft om Verstappen naar Aston Martin te halen. "Als het alleen om geld gaat, heeft Aston Martin laten zien dat ze het niet erg vinden om te betalen wat nodig is om iedereen binnen te halen, dus Max moet worden beschouwd als het volgende waarschijnlijke doelwit. Hoewel hij nergens heen gaat, tenzij hij ervan overtuigd kan worden dat de auto's in 2026 beter zullen zijn dan die van Red Bull. En dat weten we gewoon nog niet."

Aston Martin is ambitieus richting 2026

Aston Martin wil in het nieuwe tijdperk een echte titelkandidaat zijn onder eigenaar Lawrence Stroll, iets waar de nieuwe fabriek en de komst van Newey aan bij moeten gaan dragen. Het liefst gaat dat proces zelfs nog wat sneller door deze ontwikkelingen, waarna Verstappen vanaf 2026 in het nieuwe tijdperk de kopman zou moeten worden die het team naar het beloofde land gaat brengen. Naast Red Bull, Mercedes en een vervroegd pensioen lijkt Verstappen er dus een vierde realistische optie bij te hebben.

