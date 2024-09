Red Bull Racing bevestigde eerder deze week het vertrek van de zoveelste topman: hoofdstrateeg Will Courtenay. Volgens Helmut Marko heeft het Oostenrijkse F1-team echter al een vervanger klaar staan. Het zou gaan om Hannah Schmitz.

Red Bull is de laatste jaren een flink aantal cruciale personeelsleden kwijtgeraakt. Dan Fallows was sinds 2006 de teamleider van de aerodynamica-afdeling, voordat hij halverwege 2021 besloot naar Aston Martin te vertrekken. Rob Marshall ging ook vanaf 2006 bij Red Bull aan de slag en werkte als ontwerper samen met Adrian Newey. Hij was medeverantwoordelijk voor het succes vanaf 2022 met de nieuwe groundeffect-auto's. Sinds dit jaar is Marshall echter technisch directeur bij McLaren. Hoofdmonteur Lee Stevenson werkte ook sinds 2006 bij Red Bull, voordat hij de overstap maakte naar Audi. Jonathan Wheatley zal Stevenson volgen naar de Duitse autogigant, die het team van Kick Sauber zal overnemen voor het Formule 1-seizoen van 2026. Wheatley zal eind dit jaar zijn taken als sportief directeur bij Red Bull neerleggen om de teambaas van Audi te worden. Het vertrek van hoofdontwerper Adrian Newey mogen natuurlijk ook niet vergeten.

Hannah Schmitz

De volgende die afscheid gaat nemen van de energiedrankfabrikant, is dus Courtenay. De Brit zal nog wel zijn contract uitzitten tot midden-2026, maar daarna zal hij de overstap naar McLaren maken om daar de nieuwe sportief directeur te worden. "Het is een natuurlijke ontwikkeling", legde Marko uit in een interview met Formel1.de. "Wanneer je zo succesvol bent, dan worden mensen afgepakt." De hoofdadviseur heeft al een opvolger voor Courtenay op het oog. "We hebben iemand die de positie over kan nemen en dat is Hannah Schmitz." Ze is momenteel de strategisch engineer van het team waar Verstappen voor uitkomt.

Marko vervolgde: "Wat we Will Courtenay hadden aangeboden, interesseerde hem niet." Volgens hem was de positie van sportief directeur bij McLaren financieel gezien aantrekkelijker. "Het is duidelijk dat we samen ervoor moeten zorgen dat we dit jaar het wereldkampioenschap winnen en een snelle auto bouwen voor volgend jaar." Er is niks belangrijker bij Red Bull dan "ervoor zorgen dat we Max Verstappen blijven houden".

