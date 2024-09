Sergio Pérez heeft een veelzeggende boodschap achtergelaten op social media nadat er deze week hardnekkige geruchten naar buiten zijn gekomen over een mogelijk pensioen van de Mexicaan.

De aankondiging van zijn pensioen zou plaats gaan vinden na de F1 Grand Prix van Mexico, die na de Grand Prix van de Verenigde Staten wordt verreden. De geruchten zijn niet nieuw voor de Mexicaan, die de afgelopen jaren eigenlijk constant zijn stoeltje onder druk heeft zien staan vanwege de resultaten die Pérez noteerde rondom de races in Europa. De Mexicaan zou, volgens de geruchten, een pensioen overwegen omdat hij niet ontslagen wil worden door Red Bull en door de voordeur F1 zou willen verlaten.

Artikel gaat verder onder video

Pérez reageert op geruchten

Pérez heeft nu veelzeggend gereageerd op de geruchten omtrent een mogelijk aankondiging van zijn pensioen. Volgens de Mexicaan is het allemaal niet waar en gaat hij voorlopig helemaal nergens heen. Zie de reactie met het wereldberoemde filmpje uit The Wolf of Wall Street hieronder.

