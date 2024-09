Volgens Gunther Steiner is het onacceptabel in elke andere sport dat Red Bull Racing en Visa Cash App RB dezelfde eigenaar hebben. Volgens de voormalig teambaas van Haas moet er door F1 en de FIA serieus naar gekeken worden.

In de podcast The Red Flags zegt Steiner dat de snelste ronde van Daniel Ricciardo tijdens de slotfase van de F1 Grand Prix van Singapore terecht voor discussie heeft gezorgd. "Die snelste ronde was een beetje vreemd toen het gebeurde. Het probleem is dat in een sport als de Formule 1, geen enkele eigenaar twee teams zou mogen hebben. Je zult nooit onder die verdenking uitkomen dat er teamorders zijn tussen twee teams. Niet binnen één team, tussen twee teams. We moeten accepteren dat wat Red Bull destijds deed, dat meneer Mateschitz Minardi kocht, op een moment gebeurde dat de Formule 1 het lastig had en toen Minardi het lastig had. De Formule 1 heeft zich sindsdien enorm ontwikkeld. Misschien moet er voor de toekomst een oplossing komen, zodat niemand twee teams kan bezitten."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Plooij over vertrek Ricciardo: "Het is onderdeel van die interne strijd"

'In geen enkele sport mag wat Red Bull doet'

Volgens Steiner moet er serieus naar gekeken worden, want wat Red Bull doet in F1 mag eigenlijk in geen enkele andere sport. "Het mag niet in voetbal, het mag nergens. Het hoeft niet zo radicaal te zijn dat in de volgende commerciële overeenkomst staat, dat dit opgelost moet zijn. Wat Red Bull in de Formule 1 heeft gestopt om het te maken wat het is, is geweldig. Uiteindelijk kun je ze niet vertellen wat ze mogen doen met hun teams."

'Probleem bij Red Bull zit hem in het hebben van dezelfde eigenaar'

Volgens Steiner kan het niet zo zijn dat twee teams dezelfde eigenaar hebben. "In de toekomst moet erover gesproken worden hoe we dit kunnen voorkomen. Als Visa Cash App niet dezelfde eigenaar had, dan was deze verdenking er niet. Niemand had het dan gezegd. Als Sauber bijvoorbeeld de snelste ronde had gepakt, had iemand zich er dan druk om gemaakt? Nee. Het probleem zit in het hebben van dezelfde eigenaar."

Gerelateerd