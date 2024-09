Volgens Jack Plooij is het vertrek van Daniel Ricciardo bij Red Bull Racing en Visa Cash App RB niet alleen gekomen door de prestaties van de Australiër in 2023 en 2024. Adviseur Helmut Marko en teambaas Christian Horner hebben ook een grote rol gespeeld.

Red Bull draait in 2024 niet fantastisch, mede door een Sergio Pérez die dit seizoen niet presteert zoals het team graag zou willen. De Mexicaan kreeg begin dit seizoen nog een contractverlenging, maar daarna zijn de prestaties van Pérez snel minder geworden. Ricciardo kreeg bij Visa Cash App RB de kans om naast Yuki Tsunoda een stoeltje te verdienen bij Red Bull, maar greep deze kans niet. Daardoor zal Liam Lawson vanaf de Grand Prix van de Verenigde Staten de laatste zes races van het seizoen - inclusief drie sprintraces - gaan rijden. Voor Ricciardo lijkt het einde bij Red Bull daar te zijn, iets wat deels ook kwam door de interne situatie bij Red Bull.

Plooij over vertrek Ricciardo en interne machtsstrijd Red Bull

In het F1 Race Café van Ziggo Sport gaat Plooij in op het vertrek van Ricciardo. Volgens Plooij was er een tweestrijd om het behouden of laten gaan van Ricciardo, iets wat al terug zou gaan naar het moment dat hij als reservecoureur terugkeerde bij Red Bull. "Marko en Horner waren het hier niet over eens. De ene wilde Ricciardo wel, de ander niet. Het is onderdeel van die interne strijd." Het is een machtsstrijd die al gaande is sinds het overlijden van Dietrich Mateschitz, die eind 2022 overleed. Sindsdien zijn er volgens de geruchten twee kampen ontstaan, waarbij de Maleisische eigenaren en Horner aan de ene kant staan, terwijl Oliver Mintzlaff - managing director - en Marko aan de andere kant staan. De groep van Horner zou deze machtsstrijd achter de schermen gewonnen hebben.

Situatie bij Red Bull volgens Plooij nu anders

Volgens Plooij was dat eerst wel anders en had Marko veel meer ruimte om zijn keuzes te maken, waarbij zijn mening serieus werd genomen. Dat is nu minder het geval, aldus Plooij. "Al liet Marko vroeger een scheet, dan was alles wat hij wilde zo geregeld. Tegenwoordig kan dat niet meer, omdat alles via Maleisië moet. Dat heeft Horner af weten te dwingen. Het kan allemaal niet zomaar meer door Marko gedaan worden."

