Norris verslaat Verstappen voor pole, Verstappen protesteert tijdens persconferentie | GPFans Recap

Deze zaterdag werd de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Singapore verreden. Lando Norris was na de trainingen ook het rapst in de sessie die de startgrid bepaalde. Max Verstappen kwam twee tienden tekort voor de pole position. Mercedes staat er sterk voor met Lewis Hamilton en George Russell op de tweede startrij voor Oscar Piastri, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso en Yuki Tsunoda. Ferrari completeerde de top tien door de koude banden van Charles Leclerc en de crash van Carlos Sainz. Het grote onderwerp van gesprek was de protestactie van Verstappen tijdens de persconferentie. Over zijn kwalificatieresultaat was de Nederlander wel blij verrast. Wat ook een verrassing was, was de uitspraak van Christian Horner over dat George Russell overwogen wordt voor een Red Bull-zitje. Er is ondertussen meer duidelijkheid over het tweede stoeltje bij Kick Sauber.

'Sauber maakt einde aan onzekerheid en kiest tweede coureur voor 2025'

Nu de kans groot lijkt te zijn dat Liam Lawson volgend seizoen en wellicht zelfs al dit seizoen bij Visa Cash App RB het tweede stoeltje gaat veroveren, is het alleen nog de vraag wie in 2025 de tweede coureur van Kick Sauber gaat zijn. Dit vraagstuk lijkt nu ook bijna opgelost te zijn. Dit weet het Zwitserse Blick dit weekend te melden. Sauber gaat vanaf 2026 samenwerken met Audi, dat de motoren in het nieuwe tijdperk gaat leveren. Dit is dan ook de voornaamste reden dat Nico Hülkenberg al is aangekondigd voor 2025 en daarna, als Duitse coureur. Toch moet het team ook nog het tweede stoeltje invullen. Volgens de site zou een teambaas tussen VT1 en VT2 op vrijdag hebben onthuld dat Bottas in 2025 terug zal keren bij Kick Sauber. "Weet je dat Bottas opnieuw voor een jaar heeft getekend?", vroeg een teambaas in Singapore vrijdag tijdens de trainingspauze aan Blick. Lees hier het hele artikel over wie de teamgenoot van Nico Hülkenberg wordt bij Kick Sauber.

GPDA-voorzitter onthult: coureurs zijn boos na taakstraf voor Verstappen

Dit weekend is er natuurlijk een hoop te doen over het schelden van de coureurs en Max Verstappen werd uiteindelijk het kind van de rekening met een straf. Alexander Würz, voorzitter van de Grand Prix Drivers' Association, stelt dat er een hoop commotie in de groepsapp van de coureurs was na het uitdelen van de straf. "Niemand in de GDPA-WhatsAppgroep vindt het cool. Natuurlijk zijn alle coureurs er boos over", zo stelt hij tegenover Motorsport-total.com. Hij vervolgt zijn betoog: "Natuurlijk moet je voorzichtig zijn bij het kiezen van je taal. Tegenwoordig is het voor een coureur echter lastig om authentiek te zijn. De Formule 1 is juist zo populair omdat de coureurs mogen zijn wie ze willen zijn." Lees hier het hele artikel over de reactie van de GPDA op de taakstraf van Max Verstappen.

Norris houdt het hoofd koel in warm en vochtig Singapore: "Ik hoefde niet over de limiet"

Lando Norris heeft de zesde pole position uit zijn carrière gepakt en dat deed hij voor de F1 Grand Prix van Singapore. Hij was twee tienden sneller dan Max Verstappen, die toch wel verraste na de rampzalige vrije trainingen. Bij de McLaren-coureur zit het qua zelfvertrouwen helemaal goed. "Het was lastig om verbeteringen te vinden, terwijl de rest steeds sneller leken te gaan", begon Norris bij de traditionele top drie-interviews. "Toen voelde ik de druk wel, zeker toen we op het eind maar één kans kregen om een ronde te doen. Uiteindelijk was het genoeg voor de pole en daar ben ik blij mee, zeker hier in Singapore. Dit geeft een goed gevoel en ik voelde me het hele weekend al goed. Ik had er vertrouwen in dat we snel zouden zijn, dus ik hoefde niet over de grens te gaan met het pushen." Lees hier het hele artikel over de pole position van Lando Norris.

Verstappen blij verrast in Singapore: "Beter dan vorig jaar en dat was met dominante auto"

Max Verstappen kwam één plekje tekort voor de pole position voor de F1 Grand Prix van Singapore. De Red Bull-coureur legde glimlachend uit hoe zijn kwalificatie verliep. Hij baalde wel dat een van zijn rondetijden werd afgepakt. "Ik ben daar wel blij mee, ja", reageerde Verstappen felicitaties van Viaplay voor de tweede startpositie. "Natuurlijk, als je over de lijn komt en je verbetert je tijd niet ten opzichte van Q2, dan denk je: 'Daar had meer in gezeten'. Maar om eerlijk te zijn, ik denk dat er echt niet meer in zat. Als je ziet waar Lando al stond qua rondetijd in VT3, dan weet je dat zij veel over hadden, en dan heb ik er ook echt wel vrede mee dat we tweede staan. Het had zomaar P10 kunnen zien, als je kijkt naar gisteren. Dit is een circuit waarvan we weten dat het niet ons circuit is, dus als je dan tweede staat, dan is dat een stuk beter dan vorig jaar en dat was met een dominante auto." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen na de kwalificatie in Singapore.

Horner overweegt Russell voor Red Bull-zitje: "Hij heeft straks geen contract meer"

Christian Horner sprak zich in de paddock van de F1 Grand Prix van Singapore uit over de rijdersbezetting bij Red Bull Racing. De teambaas zei opmerkelijk dat ze George Russell overwegen, aangezien zijn contract bij Mercedes afloopt. "We hebben straks wel een gat, maar we willen gewoon de tijd nemen om te overwegen wat onze mogelijkheden zijn voor de toekomst", begon Horner tegenover Sky Sports F1 over de rijdersbezetting bij de Red Bull-teams. "We zijn niet bang om buiten onze pool te zoeken. Het contract van George Russell loopt aan het einde van volgend jaar af. We zouden gek zijn om dat niet in overweging te nemen. Het Red Bull-systeem eist prestaties en eist resultaten. Uiteraard levert Max. 'Checo' presteert ondermaats dit jaar." Lees hier het hele artikel over de toekomstige rijdersbezetting bij Red Bull Racing.

Verstappen verklaart protestactie tijdens persconferentie: "Ik kan beter mijn stem sparen"

Mohammed Ben Sulayem liet eerder deze week weten geen fan te zijn van scheldwoorden, dus toen Max Verstappen het f-woord gebruikte tijdens de persconferenties van afgelopen donderdag, hingen daar consequenties aan. De stewards, uit opdracht van de FIA en diens president, legden hem een taakstraf op voor het overschrijden van de nieuwe regel omtrent grof taalgebruik. Als metaforische vinger naar de autosportbond besloot de Nederlander geen vragen te beantwoorden tijdens de persconferentie na zijn tweede positie in de kwalificatie. "Straks krijg ik nog een boete of een extra dag [taakstraf]", legde hij uit. Verstappen beloofde de journalisten in Singapore wel te woord te staan buiten de kamer waar de persconferentie werd gehouden. "Ik vind het belachelijk dat dit allemaal gebeurde, dus waarom zou ik dan volledige antwoorden geven?" Lees hier het hele artikel over de protestactie van Max Verstappen.

