Max Verstappen heeft zich aan zijn belofte gehouden en stond de aanwezige media bij de F1 Grand Prix van Singapore wél te woord. De Red Bull-coureur verklaart dat zijn protestactie bij de persconferentie niet iets tegen de stewards was, maar wel tegen een nieuw ingevoerde regel.

Mohammed Ben Sulayem liet eerder deze week weten geen fan te zijn van scheldwoorden, dus toen Verstappen het f-woord gebruikte tijdens de persconferenties van afgelopen donderdag, hingen daar consequenties aan. De stewards, uit opdracht van de FIA en diens president, legden hem een taakstraf op voor het overschrijden van de nieuwe regel omtrent grof taalgebruik. Als metaforische vinger naar de autosportbond besloot de Nederlander geen vragen te beantwoorden tijdens de persconferentie na zijn tweede positie in de kwalificatie. "Straks krijg ik nog een boete of een extra dag [taakstraf]", legde hij uit.

Stewards volgen de regels

Verstappen beloofde de journalisten in Singapore wel te woord te staan buiten de kamer waar de persconferentie werd gehouden. "Ik vind het belachelijk dat dit allemaal gebeurde, dus waarom zou ik dan volledige antwoorden geven? Blijkbaar kan je heel makkelijk een straf krijgen. Dan kan ik beter niks meer zeggen, mijn stem sparen en dan doen we de interviews wel ergens anders", vertelde de kampioenschapsleider tegenover de aanwezige media, geciteerd door De Telegraaf.

Volgens Verstappen gaat het niet om een persoonlijke vete met de stewards. "Ik heb met hen een goed gesprek gehad, maar zij moeten de regels volgen. Dus voor hen is het ook allemaal niet zo makkelijk." De FIA stelt de regels op, en de stewards moeten die simpelweg volgen, of ze het er nou mee eens zijn of niet. "Ik vind het allemaal een beetje gek. Ik heb niemand uitgescholden, maar zei één ding over mijn auto. En dan krijg ik straf. Ik heb veel support gekregen van de andere coureurs. Het is denk ik wel duidelijk wat iedereen ervan vindt", zo sloot Verstappen af.

