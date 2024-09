Max Verstappen is natuurlijk met enige regelmaat bezig met het online rijden van simraces en de Nederlander is dan ook vaak te vinden in zijn geliefde set-up. Naast het racen speelt Verstappen echter ook graag andere spellen en volgens een Team Redline-maat heeft hij nu een nieuwe verslaving te pakken.

Verstappen is in zijn leven natuurlijk niet alleen bezig met de Formule 1. De wereldkampioen lijkt er een brede interesse op na te houden op racegebied, zo steekt hij zijn interesse voor het enduranceracen niet onder stoelen of banken en is hij vaak actief tijdens simrace-evenementen met Team Redline. Ook tijdens de Formule 1-raceweekenden, wanneer collega's hun rust pakken, is Verstappen regelmatig in zijn set-up te zien. Iets dat recent nog voor een relletje zorgde tijdens de Grand Prix van Hongarije toen Verstappen met vermeend weinig slaap gepikeerd overkwam tijdens de Formule 1-race.

Minecraft

Daarna zong het gerucht rond dat Verstappen tijdens een raceweekend niet meer tot de late uurtjes mee mag doen aan simraces. Het blijkt nu echter zo te zijn dat Verstappen richting het weekend in Singapore er een nieuwe 'verslaving' bij lijkt te hebben: Minecraft. Team Redline-collega Luke Crane onthult tijdens een livestream dat de Red Bull-rijder een nieuwe hobby gevonden heeft: "Max is waarschijnlijk de meest verslaafde persoon ter wereld aan Minecraft op dit moment", zo wordt er verteld. "Ik had nooit verwacht dat ik dat zou zeggen in mijn leven." De leider in het wereldkampioenschap zou de afgelopen drie dagen alleen bezig geweest zijn met het spelen en leren van het populaire sandbox-spel.

max verstappen getting addicted to minecraft is the funniest shit that came out of 2024



hes just been watching minecraft videos and playing minecraft for the last 3 days apparently 😭 pic.twitter.com/5RqSxRGJSc — doğa (@mandarthalorian) September 20, 2024

