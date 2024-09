Dit weekend is er natuurlijk een hoop te doen over het schelden van de coureurs en Max Verstappen werd uiteindelijk het kind van de rekening met een straf. Alexander Würz, voorzitter van de Grand Prix Drivers' Association, stelt dat er een hoop commotie in de groepsapp van de coureurs was na het uitdelen van de straf.

De afgelopen dagen is er een hoop te doen geweest rondom uitspraken van FIA-president Mohammed Ben Sulayem, die liet weten dat hij vindt dat de coureurs in de Formule 1 een stuk minder mochten schelden op de boardradio's richting de teams. Volgens de Emirati is het gevloek van Formule 1-coureurs over de boordradio de afgelopen tijd toegenomen, maar is daar geen plaats voor in de sport. "Wat als er kinderen kijken? Wat leer je ze dan over onze sport?", zo klonk het onder andere vanuit de voorman van de FIA. Op de persconferentie op donderdag liet Verstappen het er niet bij en gooide hij ook nog wat olie op het vuur: "Op het moment dat ik aan de kwalificatie begon, wist ik al dat de auto f*cked was", zei hij nadat het ook over de uitspraken van Ben Sulayem ging.

Boze coureurs

Die opmerkingen van Verstappen waren echter in het verkeerde keelgat geschoten bij de FIA. Vlak na de eerste vrije training werd de drievoudig wereldkampioen namelijk op het matje geroepen in de kamer van de wedstrijdleiding. Resultaat: Verstappen moet een taakstraf uitvoeren. Na afloop van dat opmerkelijke besluit probeerde de Nederlander zich niet te veel erover uit te laten in de media, al was duidelijk dat hij er totaal niet over te spreken was. Zo was dat hetzelfde bij de rest van de coureurs, blijkt nu uit een onthulling van GDPA-voorzitter Würz. "Niemand in de GDPA-WhatsAppgroep vindt het cool. Natuurlijk zijn alle coureurs er boos over", zo stelt hij tegenover Motorsport-total.com.

Boardradio's uitzenden

Hij vervolgt zijn betoog: "Natuurlijk moet je voorzichtig zijn bij het kiezen van je taal. Tegenwoordig is het voor een coureur echter lastig om authentiek te zijn. De Formule 1 is juist zo populair omdat de coureurs mogen zijn wie ze willen zijn. Authentiek, zoals we ook op social media zien. Daar hoort ook een eigen taal bij." Hij sluit zich dan ook aan bij het punt dat je niemand beledigt als je klaagt over bijvoorbeeld de auto: "Ik ben geen fan van het verbaal aanvallen van concurrenten. Maar als hij klaagt over de auto, moet hij dat maar oplossen met de teambaas", stelt Würz. Ten slotte sluit hij zich ook aan bij Verstappen over het radioverkeer: "Jongens, FOM en FIA. Jullie bepalen welke boardradio's worden uitgezonden. Als je van mening bent dat de taalkeuze niet door de beugel kan, dan moet je het niet uitzenden."

