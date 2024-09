Max Verstappen kwam één plekje tekort voor de pole position voor de F1 Grand Prix van Singapore. De Red Bull-coureur legde glimlachend uit hoe zijn kwalificatie verliep. Hij baalde wel dat een van zijn rondetijden werd afgepakt.

Lando Norris zal de wedstrijd op het Marina Bay-stratencircuit aanvangen vanaf de eerste startplek. De McLaren-coureur wordt vooraan op de grid vergezeld door titelrivaal Verstappen. Mercedes kon tevreden zijn met de derde en vierde stek voor Lewis Hamilton en George Russell. Oscar Piastri voelt zich nog niet helemaal thuis in Singapore en kwam niet verder dan P5 voor Nico Hülkenberg, Fernando Alonso en Yuki Tsunoda. De teleurstelling was groot bij Ferrari. Charles Leclerc werd negende na het overschrijden van de track limits, terwijl Carlos Sainz crashte. De Madrileen veroorzaakte een gele vlag waardoor de 1:29.791 van Verstappen werd verwijderd door de stewards. De Nederlander klokte in zijn tweede run in Q3 een 1:29.728, maar kwam dus alsnog twee tienden tekort op Norris.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen verklaart protestactie tijdens persconferentie: "Ik kan beter mijn stem sparen"

Blij met P2

"Ik ben daar wel blij mee, ja", reageerde Verstappen felicitaties van Viaplay voor de tweede startpositie. "Natuurlijk, als je over de lijn komt en je verbetert je tijd niet ten opzichte van Q2, dan denk je: 'Daar had meer in gezeten'. Maar om eerlijk te zijn, ik denk dat er echt niet meer in zat. Als je ziet waar Lando al stond qua rondetijd in VT3, dan weet je dat zij veel over hadden, en dan heb ik er ook echt wel vrede mee dat we tweede staan. Het had zomaar P10 kunnen zien, als je kijkt naar gisteren. Dit is een circuit waarvan we weten dat het niet ons circuit is, dus als je dan tweede staat, dan is dat een stuk beter dan vorig jaar en dat was met een dominante auto."

OOK INTERESSANT: Marko baalt van weggenomen tijd Verstappen: "Was volgens mij genoeg voor pole"

Verwijderde rondetijd

Verstappen raakte zijn eerste getimede ronde van Q3 kwijt, omdat hij die tijd neerzette, terwijl er geel hing voor de crash van Carlos Sainz. "Die dubbel geel zie je niet zo makkelijk. Het is natuurlijk heel erg donker en daar staan de lampen niet echt op gericht. Het is ook nog eens een snelle bocht, je neemt hem in zijn zes. Ik zag wel de auto in de muur, dus ik lifte, en ik had geel op mijn dashboard, maar het kan een enkele geel of een dubbele geel zijn. Die dubbele kon ik niet zien, maar ik heb wel gewoon gelift."

Gerelateerd