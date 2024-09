In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere nieuws vanuit het kamp van Red Bull Racing. De renstal van Max Verstappen en Sergio Pérez lijkt alle zeilen bij te zetten in een poging het teleurstellende seizoen om te draaien, waardoor zelfs de speciale livery's voor de Grands Prix van Singapore en de Verenigde Staten eraan moeten geloven. Verder heeft de race-engineer van Verstappen promotie gekregen, is Pérez uit op revanche in de straten van Singapore, heeft McLaren-CEO Zak Brown een opmerkelijke uitspraak gedaan over het 2021-seizoen en heeft Lawrence Stroll nog geen belletje gepleegd naar Raymond Vermeulen. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Red Bull schrapt speciale livery's voor Singapore en COTA

Het gevecht om beide wereldtitels wordt alsmaar spannender en spannender en na een nieuwe maatregel van het team van Red Bull Racing lijkt men elke minimale mogelijkheid aan te pakken om het team van McLaren bij te halen. Dit keer worden er twee speciale livery's geschrapt uit de planning. Het team neemt het zekere voor het onzekere en stelt dat de verf voor de speciale livery's zorgt voor té veel extra gewicht op de wagen. "We kunnen ons voorstellen dat jullie begrijpen dat al het extra gewicht op de wagen de prestaties vermindert", leest het. Op het internet begrijpen fans er echter maar weinig van. Meer lezen over het opvallende besluit van Red Bull Racing? Klik hier.

'Red Bull Racing promoveert Lambiase naar nieuwe extra rol binnen het team'

De laatste weken is er het één en ander te doen geweest rondom de toekomst van Gianpiero Lambiase, de vaste engineer en vertrouwenspersoon van Max Verstappen. Nu zou het team hem in ieder geval een tot een nieuwe rol binnen de formatie hebben gepromoveerd, terwijl hij ook actief blijft als engineer van de Nederlander. Volgens Motorsport.com opteert Red Bull namelijk voor het verdelen van de taken van sporting director Wheatley, in plaats van het aanwijzen van een directe vervanger. Lambiase zou zodoende de rol van 'Head of Racing' toegewezen krijgen. Meer lezen over de nieuwe rol van Lambiase? Klik hier.

Pérez wil goede snelheid RB20 omzetten in podiumplaats Singapore

Sergio Pérez zag in Azerbeidzjan een podiumplaats verdwijnen in de muur, maar de Mexicaan put goede hoop uit de snelheid van zijn RB20 in de straten van Bakoe. Het doel voor Singapore is daarom een plek bij de eerste drie. "Ik heb eerder onder moeilijke omstandigheden in Singapore gewonnen en zoals iedereen weet, hou ik van een stratencircuit", aldus de Mexicaan. "Een nachtrace heeft iets speciaals en dit is waarschijnlijk de beste die er is. Ik wil dat we op zondagavond kunnen zeggen dat we alles hebben gedaan om de race te winnen en dat is waar de focus op zal leggen vanaf het moment dat we aan het werk gaan in Singapore." De volledige vooruitblik van Pérez op Singapore lezen? Klik hier.

Brown doet opvallende uitspraak over 2021-seizoen met Verstappen en Hamilton

Zak Brown is van mening dat het huidige seizoen in de Formule 1 spannender is dan het seizoen van 2021, waarin Max Verstappen en Lewis Hamilton elkaar tot de allerlaatste ronde van de allerlaatste race het vuur aan de schenen legden. "Ik denk dat dit het beste seizoen is in de Formule 1 sinds ik hier ben", zo wordt de CEO van McLaren geciteerd door Express. "Het seizoen van 2021 was ontzettend spannend, maar het waren maar twee coureurs. Twee hele goede coureurs, maar nu heb je vier goede teams die meedoen. Vier teams die ieder weekend kunnen winnen, en met Pérez in vorm [in Azerbeidzjan] waren er acht coureurs in Singapore [die konden winnen]." De volledige uitspraken van Brown lezen? Klik hier.

Verstappen kijkt naar ontwikkelingen Aston Martin: 'Nog geen belletje van Stroll gehad'

Het Aston Martin F1-team heeft de deur opengezet voor Max Verstappen. Maar is de kampioenschapsleider wel geïnteresseerd in het verruilen van Red Bull Racing voor het British Racing Green? Gaat hij hoofdontwerper Adrian Newey achterna? Verstappen ging er bij Viaplay op in: "Momenteel is er totaal niets gaande, maar ik vind het wel altijd leuk om te zien hoe een team kan opbouwen met nieuwe mensen en hoe dat verder verloopt", aldus Verstap[pen Aston Martin-teambaas Mike Krack gaf in Azerbeidzjan toe dat de deur altijd openstaat voor Verstappen. "Dat kan, maar daar ben ik op dit moment niet actief mee bezig." En heeft teameigenaar Lawrence Stroll nog gebeld? "Nee, nee", antwoordde Verstappen lachend. De volledige reactie van Verstappen lezen? Klik hier.

