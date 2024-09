Zak Brown is van mening dat het huidige seizoen in de Formule 1 spannender is dan het seizoen van 2021, waarin Max Verstappen en Lewis Hamilton elkaar tot de allerlaatste ronde van de allerlaatste race het vuur aan de schenen legden.

Het Formule 1-team van McLaren is dit seizoen boven komen drijven als het snelste team op de grid. De Britse formatie kende echter een slechte start van het jaar, waardoor het er in eerste instantie op leek dat het seizoen opnieuw door Red Bull Racing gedomineerd zou worden. Met nog zeven raceweekenden te gaan heeft McLaren de forse achterstand in het constructeurskampioenschap inmiddels omgebogen tot een voorsprong van twintig punten, maar in het wereldkampioenschap voor de coureurs kijkt Lando Norris nog tegen een achterstand van 59 punten aan ten opzichte van Max Verstappen.

Meest spannende seizoen

Volgens Zak Brown kijken we momenteel naar het meest spannende seizoen sinds een hele lange tijd in de Formule 1: "Ik denk dat dit het beste seizoen is in de Formule 1 sinds ik hier ben", zo wordt de CEO van McLaren geciteerd door Express. "Het seizoen van 2021 was ontzettend spannend, maar het waren maar twee coureurs. Twee hele goede coureurs, maar nu heb je vier goede teams die meedoen. Vier teams die ieder weekend kunnen winnen, en met Pérez in vorm [in Azerbeidzjan] waren er acht coureurs in Singapore [die konden winnen]. Je weet niet wie van deze vier teams gaat winnen of wie van deze acht coureurs gaat winnen. Ik kan me niet herinneren dat de Formule 1 eerder deze mate van competitiviteit heeft gehad."

2021 historisch jaar

Het seizoen van 2021 wordt door velen gezien als een van de meest historische jaren uit de geschiedenis van de sport, ondanks het controversiële einde vanwege de opmerkelijke beslissingen van wedstrijdleider Michael Masi rondom de safety car. Verstappen en Lewis Hamilton gingen dat seizoen ieder weekend nek aan nek op jacht naar het wereldkampioenschap, waarbij naast de baan net zo hard werd gevochten als op de baan. Uiteindelijk gingen de twee met een exact gelijk aantal punten de laatste race in, waar de Nederlander in de allerlaatste ronde van de Grand Prix van Abu Dhabi, aan het langste eind trok.

