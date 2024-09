De laatste weken is er het één en ander te doen geweest rondom de toekomst van Gianpiero Lambiase, de vaste engineer en vertrouwenspersoon van Max Verstappen. Nu zou het team hem in ieder geval tot een nieuwe rol binnen de formatie hebben gepromoveerd, terwijl hij ook actief blijft als engineer van de Nederlander.

De afgelopen tijd is er veel te doen rondom de organisatie binnen Red Bull Racing. Zo zagen we natuurlijk hoe Adrian Newey vertrok bij het team voor een avontuur bij Aston Martin, terwijl ook Jonathan Wheatley besloot om de deur in Milton Keynes achter zich dicht te trekken voor een avontuur als teambaas bij Audi. Het betekende automatisch dat er ook binnen het team een aantal veranderingen doorgevoerd moesten worden. Men is gaan kijken naar de organisatorische structuur en heeft besloten om in ieder geval Lambiase door te schuiven naar een nieuwe rol.

Nieuwe rol

Volgens Motorsport.com opteert Red Bull namelijk voor het verdelen van de taken van sporting director Wheatley, in plaats van het aanwijzen van een directe vervanger. Men kiest er - voorlopig althans - niet voor om dit bekend te maken via een officiële aankondiging, maar op de fabriek in Milton Keynes is het personeel wél geïnformeerd over de veranderingen die vanaf 2025 ingaan. Eén van de belangrijkste veranderingen die daarbij hoort, is de "promotie" van Verstappen-engineer Lambiase. De belangrijke spil in Verstappen's garagebox wordt namelijk gepromoveerd tot "Head of Racing", waarmee hij de leiding krijgt over alle raceactiviteiten van het team.

Lambiase blijft

Een mooie promotie voor Lambiase, die de afgelopen weken ook steeds meer in verband werd gebracht met een overgang naar andere teams. Dat zou een catastrofe betekenen voor Red Bull, daar Verstappen in het verleden al liet weten niet meer door te willen als Lambiase zou besluiten ermee te stoppen. Dat gevaar lijkt nu dus voorlopig afgewend, want ondanks de nieuwe rol voor de Italiaans-Britse engineer, blijft hij ook gewoon in functie als hoofdengineer van Verstappen. Steve Knowles en Rich Wolverton nemen het restant van Wheatley's pakket over bij het team.

