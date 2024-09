Het gevecht om beide wereldtitels wordt alsmaar spannender en spannender en na een nieuwe maatregel van het team van Red Bull Racing lijkt men elke minimale mogelijkheid aan te pakken om het team van McLaren bij te halen. Dit keer worden er twee speciale liveries geschrapt uit de planning.

Max Verstappen weet de afgelopen races niet meer te winnen en de dominantie van de RB20 van eerder dit seizoen is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Toch een ongewone situatie, daar Verstappen sinds zijn titel in 2021 constant de sport in zijn greep had. Het team van McLaren lijkt op dit moment de te kloppen formatie en na de domper in Zandvoort moest het team van Red Bull op Italiaanse bodem opnieuw toezien hoe het team van Zak Brown op grote snelheid dichterbij kwam in het constructeurskampioenschap. Daar kwam in Azerbeidzjan nog een schepje bovenop en inmiddels staan de papayagekleurde bolides fier bovenaan de strijd bij de teams.

Geen speciale liveries

Bovendien heeft ook Lando Norris de jacht op Verstappen geopend in het andere kampioenschap bij de coureurs en lijkt ook het vertrouwen bij de Nederlander met de sessie minder te worden. Tijd voor maatregelen dus bij Red Bull. Die maatregelen worden er genomen en dat doet men zelfs op plekken die toch wat minder voor de hand liggen. Zo heeft de Oostenrijkse formatie besloten om de speciale liveries die eigenlijk gehanteerd zouden worden tijdens de races in Singapore en Austin worden geschrapt van de planning. Het team neemt het zekere voor het onzekere en stelt dat de verf voor de speciale liveries zorgt voor té veel extra gewicht op de wagen.

Weinig zelfvertrouwen

Het team laat dat weten middels een speciaal statement: "We kunnen voorstellen dat jullie begrijpen dat al het extra gewicht op de wagen de prestaties vermindert. Het team blijft het zo competitief mogelijk maken van de auto kiezen voor het restant van het 2024-seizoen", lezen we onder meer. In verschillende reacties op X wordt er met verbazing gereageerd op de opmerkelijke beslissing: "Dit statement straalt weinig zelfvertrouwen uit", stelt iemand. "Red Bull is er heel slecht aan toe", voegt iemand anders toe. "Dit is zo bizar. Ik neem aan dat ze dit van te voren wisten maar dat ze dachten dat ze hun dominantie wel zouden houden, waardoor het niet uit zou maken", besluit een laatste persoon.

