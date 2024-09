De FIA was op zondag behoorlijk druk tijdens en na de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan, die behoorlijk hectisch verliep door een bizarre slotfase vol met incidenten. Een overzicht van alle uitspraken die de FIA heeft gedaan na de race.

De Grand Prix werd gewonnen door Oscar Piastri, die eigenlijk gedurende de race op P1 reed en zowel Charles Leclerc als Sergio Pérez van zich af wist te houden met een paar fantastische verdedigende acties. Achter hem streden Pérez, Leclerc en Carlos Sainz om de tweede en derde plaats. Die ging uiteindelijk naar Leclerc, terwijl Pérez en Sainz in de voorlaatste ronde zouden crashen en in de muur zouden belanden. Daardoor ging George Russell naar P3, voor Lando Norris en Max Verstappen.

Verstappen niet bestraft door FIA

Tijdens de Virtual Safety Car, die werd gebruikt na de crash van Pérez en Sainz, bleken vier coureurs ingehaald te hebben of zich niet aan de regels te hebben gehouden. Het ging om Verstappen, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg en Esteban Ocon. De FIA besloot de coureurs ieder een officiële waarschuwing te geven. Verstappen en zijn collega's werden tijdens hun bezoek aan de wedstrijdleiding eraan herinnerd dat inhalen na de finish niet ongewoon is, maar dat de gele vlaggen wel prioriteit hebben. De stewards begrijpen dat dit eerder dit seizoen ook al is voorgekomen, maar toen niet werd opgemerkt. Ze komen daarom weg met niet meer dan een officiële waarschuwing. Verstappen heeft dus wel de regel overtreden, en hij moet in de toekomst oppassen: doet hij dit nog een keer, dan wordt hij wel bestraft, zo hebben de stewards laten weten.

Crash Sainz en Pérez

De FIA sprak zich ook uit over het incident waar Sainz en Pérez bij betrokken waren. De crash werd onderzocht door de FIA, waarna het autosportorgaan zich uitsprak. Het ging om het mogelijk overschrijden van Appendix L, hoofdstuk 4, artikel 2.d van de International Sporting Code, waarin staat beschreven dat "het veroorzaken van een ongeluk, het herhalen van serieuze fouten of geen controle hebben over de auto gerapporteerd zal worden bij de stewards en kan resulteren in straffen, waaronder de diskwalificatie van de betrokken coureurs". De FIA besloot allebei de coureurs geen straf te geven en het bij een race incident te houden. "Voor en tijdens het incident maakten geen van beide coureurs wilde stuurbewegingen", aldus de FIA.

McLaren krijgt boete van FIA

Ook McLaren moest zich melden wegens het mogelijk overtreden van regel 34.13 van het sportief reglement. Daarin staat dat "personeel van het team alleen in de pitstraat [buiten de garage] mogen staan, wanneer het direct voor een pitstop is, en ze moeten daarna zo snel mogelijk weer de garage in". Verder staat beschreven dat "al het personeel dat werkt aan de auto in de pitstraat, wanneer de auto zich in de positie bevindt voor een pitstop, helmen moeten dragen die voldoen aan de vereisten van ECE 22.05 [Europese motorhelm], DOT [Amerikaanse motorhelm] of JIS T8133-2015 klasse 2 [Japanse veiligheidshelm voor automobilisten]". De FIA gaf McLaren een boete van 5000 euro, omdat het personeel al richting het parc-ferme-gebied ging terwijl er nog pitstops bezig waren, wat voor een onveilige situatie zorgde.

