Sergio Pérez kon zich eindelijk mengen in de strijd om de overwinning, maar de finish zou hij niet bereiken in de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. Hij ging hard de betonnen muur in samen met Carlos Sainz en zag een kans op het podium in rook opgaan. De FIA heeft nu haar oordeel geveld over het incident.

Charles Leclerc ving de race in Bakoe aan vanaf de pole position en werd op de voet gevolgd door Oscar Piastri. De twee gingen ronde na ronde zij-aan-zij. Dat gaf 'Checo' de kans om het gat naar de koplopers te dichten. De drie streden om de zege en verloren daardoor wat tijd. Sainz klopte vervolgens aan bij Pérez, die met nog twee ronden te gaan de deur opende in een poging Leclerc in te halen. Bij het uitkomen van de tweede bocht haakten de wielen van de Red Bull en de Ferrari in elkaar. Pérez en Sainz crashten hard, waardoor de race onder Virtual Safety Car-omstandigheden eindigde.

Uitslag van het onderzoek

Pérez en Sainz moesten allebei naar de wedstrijdleiding, officieel voor het mogelijk overschrijden van Appendix L, hoofdstuk 4, artikel 2.d van de International Sporting Code, waarin staat beschreven dat "het veroorzaken van een ongeluk, het herhalen van serieuze fouten of geen controle hebben over de auto gerapporteerd zal worden bij de stewards en kan resulteren in straffen, waaronder de diskwalificatie van de betrokken coureurs".

De FIA heeft besloten niemand te bestraffen. "Voor en tijdens het incident maakten geen van beide coureurs wilde stuurbewegingen", legden de stewards uit. Daarnaast vinden ze dat Sainz wel het meest van de racelijn bewoog, maar hij had minder goed zicht op waar Pérez zich bevond.

