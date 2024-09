Naast Sergio Pérez en Carlos Sainz vanwege de crash, moesten vier andere coureurs zich melden bij de wedstrijdleiding na de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. Eén daarvan was Max Verstappen. Het ging om een vergrijp na het vallen van de finishvlag.

Oscar Piastri schreef de spectaculaire race in Bakoe op zijn naam voor Charles Leclerc. Pérez en Sainz konden zich in de slotfase ook mengen in de strijd om de overwinning, maar de twee Spaanstalige coureurs vlogen op hoge snelheid de betonnen muur in. Hun wielen haakten in elkaar bij het uitkomen van de tweede bocht met een forse klapper als resultaat. De FIA besloot de race te beëindigen onder Virtual Safety Car-omstandigheden.

Virtual Safety Car

De gele vlaggen golden ook ná de finish van de Azerbeidzjaanse Grand Prix nog. Toen de stewards erachter kwamen dat niet alleen Max Verstappen maar ook Pierre Gasly, Nico Hülkenberg en Esteban Ocon andere deelnemers hadden ingehaald, terwijl de VSC nog actief was na de zwart-witgeblokte vlag, werden ze allemaal op het matje geroepen. Ze waren in overtreding van artikel 12.2.1.h van de International Sporting Code en artikel 56.6 van het sportief reglement.

De FIA heeft besloten de vier eerdergenoemde coureurs ieder een officiële waarschuwing te geven. Verstappen en zijn collega's werden tijdens hun bezoek aan de wedstrijdleiding eraan herinnerd dat inhalen na de finish niet ongewoon is, maar dat de gele vlaggen wel prioriteit hebben. De stewards begrijpen dat dit eerder dit seizoen ook al is voorgekomen, maar toen niet werd opgemerkt. Ze komen daarom weg met niet meer dan een officiële waarschuwing. Verstappen heeft dus wel de regel overtreden, en hij moet in de toekomst oppassen: doet hij dit nog een keer, dan wordt hij wel bestraft, zo hebben de stewards laten weten.

