McLaren zag hun jongeling Oscar Piastri de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam schrijven. Het team uit Woking kreeg echter direct na de finish een onderzoek aan de broek. De FIA is nu met een uitslag gekomen.

Piastri was Charles Leclerc te snel af in een geweldig gevecht om de overwinning in Bakoe. De Australiër beschreef het als een van zijn beste races ooit en het is zijn tweede zege uit zijn Formule 1-carrière. Terwijl hij vooraan streed, was ploegmaatje Lando Norris bezig met een inhaalrace. Mede dankzij een strategie waarbij hij op de harde band begon en de wedstrijd afsloot op de mediums, werd Norris vierde, een plekje voor rivaal Max Verstappen. McLaren heeft de eerste positie van Red Bull Racing overgenomen in het constructeurskampioenschap.

Artikel 34.13

Vertegenwoordigers van McLaren moesten zich een halfuur na de finish melden bij de stewards. De Britse renstal zou artikel 34.13 van het sportief reglement overtreden hebben. Daarin staat dat "personeel van het team alleen in de pitstraat [buiten de garage] mogen staan, wanneer het direct voor een pitstop is, en ze moeten daarna zo snel mogelijk weer de garage in". Verder staat beschreven dat "al het personeel dat werkt aan de auto in de pitstraat, wanneer de auto zich in de positie bevindt voor een pitstop, helmen moeten dragen die voldoen aan de vereisten van ECE 22.05 [Europese motorhelm], DOT [Amerikaanse motorhelm] of JIS T8133-2015 klasse 2 [Japanse veiligheidshelm voor automobilisten]".

De FIA heeft besloten een boete van €5000 uit te delen aan de winnaars van de Grand Prix van Azerbeidzjan. De stewards verklaarden dat het niet ongewoon is voor personeel van het team om alvast naar het parc fermé-gebied te lopen, maar in het geval van McLaren deden monteurs dat terwijl er in de slotfase van de race nog pitstops aan de gang waren. "Daardoor creëerden ze een mogelijk onveilige situatie", zo leest het rapport.

