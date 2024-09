Hamilton: 'Toen wist ik al dat dit een rampzalige race zou worden'

Lewis Hamilton wist bij de Grand Prix van Azerbeidzjan toch nog twee punten mee te pikken. De zevenvoudige wereldkampioen begon de race vanaf de pitstraat na vier verschillende onderdelen van de power unit te hebben vervangen op zaterdagavond.

Hamilton stond na de kwalificatie op de zevende plek in Bakoe. Mercedes besloot echter dat dit het moment was om de motor van de Brit grotendeels te vervangen. Net als Esteban Ocon begon Hamilton vanaf de pitstraat, waardoor hij van tevoren al wist dat het een moeilijke middag ging worden. “[Het tempo] was best goed op vrijdag, maar ik denk dat de anderen zich hebben ontwikkeld en wij nog niet in deze fase," vertelde Hamilton tegen Sky Sports F1. "Maar er komt nog wat aan." Die upgrades zouden goed van pas komen volgende week in Singapore, die veel van de zelfde karakteristieken deelt met het Baku City Circuit. Deze race werd wellicht opgeofferd om de komende races beter te presteren. "Ik wist dat het een rampzalige race zou worden zodra de beslissing [om vanuit de pitstraat te starten] gisteravond werd genomen.”

In het zadel geholpen

Beide Mercedes-coureurs werden in laatste ronden in het zadel geholpen door het ongeluk van Carlos Sainz Jr. en Sergio Perez. George Russell, die vijfde leek te eindigen, werd gepromoveerd naar het podium. Hamilton, die een ondankbare race leek te hebben gereden, werd toch nog negende in plaats van elfde. Dit gaf Russell vijf extra punten, en Hamilton twee. Mercedes staat eenzaam op de vierde plek in het constructeurskampioenschap met 309. Dit lijkt ook de plek te gaan worden waar het team uit Brackley zal eindigen, gezien Ferrari 425 punten heeft op de derde plaats, en Aston Martin slechts 82 punten op de vijfde plaats.

